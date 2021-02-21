Koronavirüse ve kışa teslim olan ABD'de Başkan Biden'ın köpeğinin 'bakımsızlığıyla' uğraşan yayın büyük tepki çekti

ABD Başkanı Joe Biden ile eşi Jill'in iki Alman kurt köpeğinden biri olan 12 yaşındaki Champ'in kirli ve bakımsız olduğuna dair yayın yapan muhafazakar haber sitesi televizyonu Newsmax'in sunucusu ve tarihçi konuklarına sosyal medyada tepki sel oldu.

Newsmax'te cuma günü iki tarihçi konuğuyla programa çıkan sunucu Greg Kelly, ABD'nin Demokrat Partili Başkanı Joe Biden'ı köpeği Champ'a doğru düzgün bakmamakla suçladı.

'Beyaz Saray böyle köpek görmedi'

"Köpeği gördünüz mü? Biraz bakımsız mı gözüküyor" diye soran Kelly, "Bu köpeğin bir banyoya, bir tarağa ve her türlü sevgi ve bakıma ihtiyacı var" iddiasında bulundu.

"Daha önce Beyaz Saray'da hiç böyle bir köpek görmemiştim" diye devam ederek Champ'i diğer başkanlık köpekleriyle kıyaslayan Kelly, Bill Clinton'ın Buddy'sini, George H.W. Bush'un Millie'sini andı.

Newsmax has a whole ass panel that's seriously discussing their concern over Biden's dogs looking "dirty" and like "junkyard dogs". I don't... what even... https://t.co/f3bFGUpqnG — Charlotte Clymer 🏳️‍🌈 (@cmclymer) February 20, 2021

"Çok güzel köpek" diye nitelediği Millie'ye çok iyi bakan bir çalışan ekibi olduğunu anlatan Kelly, Champ'in ise 'araba mezarlığındaki köpekler gibi hırpani gözüktüğünden, iyi bakılıyormuş gibi gözükmediğinden' söz etti.

Konuk tarihçi Craig Shirley de Kelly'ye hak verip "Çok kirli ve dağınık gözüküyor, Millie veya Victory gibi başkanlık köpeklerine veya daha önce Beyaz Saray'dan geçmiş hiçbir köpeğe benzemiyor" dedi.

Beyond parody. He even invites two historians on after to discuss it. https://t.co/IelvnWP7Yh — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) February 20, 2021

'Hepinizden zinde ve akıllı'

Bu değerlendirmelere karşı sosyal medyada tepki çığ gibi oldu.

Spor-siyaset yorumcusu Keith Olbermann, siteye, sunucusuna ve konuklarına hitaben meşhur İngilizce küfrü tweetleyerek şöyle devam etti:

"Bu 12 yaşında, yaşlı bir Alman kurt köpeği ve siz onun görünüşüne hakaret ediyorsunuz, öyle mi? Sizin herhangi birinizden çok daha iyi formda ve hepinizin toplamından daha akıllı."

Quick message to @gregkellyusa @newsmax @CraigSmpa and @DougWead : Fuck You.



This is a 12-year old German Shepherd - a senior dog. And you’re insulting his APPEARANCE?



He’s in better shape than any of you - and smarter than all of you combined. https://t.co/1uH3VY4hiK — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) February 20, 2021

​'İnsan mısınız?'

George H.W. Bush yönetiminde Başkan Yardımcısı Dan Quayle'ın genel sekreterliğini yapmış olan siyasi yorumcu Bill Kristol, "Biden'ın köpekleri, Newsmax'in insanlarından iyidir" diye tweetledi.

Citizen Lab kıdemli araştırmacısı John Scott-Railton da Newsmax'teki sohbetin kilit sözlerini aktarıp "Champ bana çok iyi bir oğlan gibi gözüktü" dedi.

.@newsmax's crew taking swings @JoeBiden's dog for being "dirty," "unlike a presidential dog" and "from the junk yard."



Champ looks like a good boy to me.



h/t @oneunderscore__ pic.twitter.com/q36glctCch — John Scott-Railton (@jsrailton) February 20, 2021

'Utanmalısınız'

Komedyen Mike Birbiglia siteye, sunucusuna ve konuklarına hitaben "Böyle bir zamanda bunu haber yapmaktan utanmalısınız" diyerek Kovid-19'dan 500 bin Amerikalının öldüğünü, kar fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde günlerdir elektriğin kesik olduğunu ve küresel çapta pandemi, gıda kıtlığı krizleri yaşandığını hatırlattı.

500k dead Americans, Texas has no power, global pandemic, food shortage crisis. But these 3 guys have concerns about a dog not getting a haircut. Hey @gregkellyusa @CraigSmpa @DougWead and @newsmax, you should be ashamed to be covering this as news at a moment like this. Ashamed. https://t.co/W4GfI9DUBs — Mike Birbiglia (@birbigs) February 20, 2021

Başka pek çok kullanıcı da Champ'in insan yaşına çevrildiğinde 80 yaşında olduğunu hatırlatarak Newsmax'i böyle bir yayın yaptığı için kınadı.

Champ is 12. He's in his 80s in human years. Newsmax isn't doing real journalism. It's just mean-spirited and creepy.



Newsmax guest says Biden's dog is 'dirty' and 'unlike a presidential dog' https://t.co/d3lgqyqmXg — Victoria Brownworth (@VABVOX) February 20, 2021

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