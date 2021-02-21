Trump, başkanlık sonrası ilk kez siyasi bir toplantıda konuşma yapacak

ABD'de seçimi kaybetmesini hile yapılmasıyla gerekçelendirdikten ve 6 Ocak Kongre saldırısında anahtar rol oynayan 45. Başkan Donald Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC), Trump'ın başkanlık sonrası ilk kez sahneye çıkıp kürsüden konuşmasına sahne olacak. Koltuğu Demokrat Partili Joe Biden'a kaptıran Trump'ın gelecek haftasonu yapacağı konuşmada Cumhuriyetçi Parti ile muhafazakar hareketin geleceğini ele alması bekleniyor.

Başkent Washington DC'deki Beyaz Saray'dan Florida'nın Palm Beach şehrindeki Mar-a-Lago malikanesine taşınan Trump'ın 28 Şubat'ta Florida'nın Orlando şehrinde düzenlenecek CPAC'a katılacağı, Amerikan Muhafazakar Birliği Sözcüsü Ian Walters tarafından teyit edildi.

Nasıl Trump selefi Barack Obama'nın neredeyse tüm icraatlarını geçersiz hale getirdiyse Biden da ilk günden göçten sağlığa ve çevreye kadar Trump'a aynısını yaptığından, AP'ye konuşan kaynaklar, 45. Başkan'ın konuşmasında halefinin bu sıfırlama çabasını eleştireceğini söyledi.

Trump'ın siyasi bir güç olarak yükselişinde önemli rol oynamış bulunan CPAC, bu yıl eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Florida Valisi Ron DeSantis, Güney Dakota Valisi Kristi Noem gibi Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri ve Cumhuriyetçi Parti'nin Trumpcı kanadından isimleri de ağırlayacak.

20 Ocak'ta Mar-a-Lago'ya çekildiğinden beri ortalıkta pek gözükmeyen Trump, geçen hafta muhafazakar siyasi yorumcu Rush Limbaugh'ın ölümü üzerine telefonla bir dizi görüş vermişti.