OHAL ilan edilen Teksas'ta elektrik faturalarına ara

Hava şartları yüzünden günlerdir elektriksiz olan ısınamayan Teksaslıların büyük bir kısmına yeniden elektrik verilmeye başlandı, fahiş fatura tutarları konusunda da yetkililer harekete geçti. Eyaletteki su sorunu ise devam ediyor.

ABD'de dondurucu soğuklar nedeniyle onlarca kişinin öldüğü ve günlerce elektriksiz kalan, Başkan Joe Biden'ın OHAL ilan ettiği Teksas eyaletinde sorun hafta sonu büyük oranda çözüldü. Yetkililer, yalnızca birkaç gündür kullanılabilen elektrik için binlerce dolarlık faturalar gelmesi şikayetleri üzerine de yetkililer harekete geçti.

Vali Greg Abbott, enerji şirketlerinin fatura çıkarmasının ya da fatura ödenmediği için elektriklerin kesilmesinin geçici süreyle yasaklanacağını açıkladı.

San Antonio şehrinde dün gazetecilere konuşan Abbott, "Günlerce dondurucu soğuklara elektriksiz dayanmaya çalışan Teksaslılar, yüksek elektrik faturalarına maruz kalmamalı" dedi. Şu anda bu meselenin en öncelikli konuları olduğunu söyleyen Abbott, vatandaşı korumanın bir yolunu bulacaklarını belirtti.

Abbott, 30 bin ev ve işyerine hala elektrik verilemediği bilgisini de paylaştı.

Su sıkıntısıyla ilgili de konuşan Abbott, ihtiyacı olan Teksaslılara Ulusal Muhafızlar ve diğer eyaletler aracılığıyla şişe sular dağıtıldığını, su borularının elden geçirilmesi için eyalet dışından tamirciler getirdiklerini söyledi.

Çeşme suyunu kaynatmadan içmeme uyarısı yapılan 14.9 milyon kişiden yaklaşık 5 milyonu için böyle bir sorun kalmadığı açıklansa da su sıkıntısı büyük ölçüde devam ediyor.

Kendi elektrik şebekesine sahip tek eyalet Teksas’ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti, dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat’ta 9 bin doların üzerini görmüştü.

Eyaletin en büyük şehri Houston'ın belediye başkanı Sylvester Turner, dün CBS News'e verdiği demeçte, "O faturalar Teksas eyaletine gitmeli" demiş, vatandaşların bir yandan evleriyle uğraşırken bir yandan böyle bir sorumluluk altına sokulmamaları gerektiğini söylemişti.

Fort Worth Belediye Başkanı Betsy Price de hem eyalet hem de federal hükümetin faturalar konusunda yardım etmesi gerektiğini belirtmişti.

Teksas Senatörü Cruz'a tepkiler dinmiyor

Öte yandan bölge bu büyük sorunlarla uğraşırken Meksika'ya tatile giden ama tepkiler üzerine geri dönen Teksaslı Senatör Ted Cruz da elektrik şebekesi konusunda bağımsız olmasını ve yüksek faturaları eleştirdi. Cruz'un cumartesi günü kendisinin vatandaşların araçlarına şişe su yüklerken çekilmiş fotoğraflarını paylaşması ise yine tepki çekti.

Hipotermiden öldüğü sanılan 11 yaşındaki çocuğun ailesinden dava​

Bu arada hayatını kaybedenler arasındaki 11 yaşındaki Cristian Pineda adlı bir çocuğun ailesi, elektrik şirketlerine 100 milyon dolarlık dava açtı. Dava dilekçesine göre 3 yaşındaki kardeşiyle battaniyelerin altında ısınmaya çalışırken hayatını kaybeden Pineda'nın ailesi, firmaları, hava koşullarının kötüleşeceğini bilmemelerine rağmen hazırlık yapmamak ve ihmalkarlıkla suçlayıp kendi çıkarlarını halkın refahının üstünde tutmakla eleştirdi.

Sixth-grader Cristian Pavon Pineda had a blast seeing snow for the first time at his home in Conroe, Texas. But that joy took a tragic turn when the 11-year-old died in his family’s mobile home after the power went out overnight amid a deadly storm. https://t.co/JkiybFh403 — The Daily Beast (@thedailybeast) February 19, 2021

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