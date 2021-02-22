Anket: Seçmenlerinin neredeyse yarısı, Trump'ın partisine oy verebileceklerini açıkladı

ABD'de yapılan bir ankete göre, Trump'a oy verenlerin yüze 45'inden fazlası, parti kurması halinde Cumhuriyetçi Parti'den ayrılarak Trump'ın partisine katılabileceklerini açıkladı.

Suffolk Üniversitesi/USA TODAY tarafından yapılan yeni bir ankete göre, eski ABD Başkanı Donald Trump'a oy verenlerin yüzde 45'inden fazlası, Trump'ın partisine katılabileceğini ve Cumhuriyetçi Parti'den ayrılabileceğini söyledi.

Geçen yılki anketlerden seçilen 1000 Trump seçmeninin yüzde 46'sı Trump partisine katılacağını söylerken, yüzde 27'si katılmayacağını söyledi.

ABC News tarafından geçen hafta açıklanan anket sonuçlarına göre ise, Amerikalıların yüzde 58'inin Trump'ın azledilmesi davasında mahkum edilmesi gerektiğini düşünürken, Demorkatların bu oranın yüzde 14'ünü oluşturduğu kaydedildi.

6 Ocak'taki Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlanan Trump, yapılan oylama sonucunda 2 defa suçsuz bulunarak aklanmıştı.

Böylelikle Trump, hakkında 2 defa görevden alma soruşturması açılan ilk ABD başkanı olma unvanına da sahip oldu.