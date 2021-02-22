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    ABD Başkanı Barack Obama- ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden

    ABD'de yeni Suriye kitabı: Şam'ın öndegelen bilim insanı 2001'e dek 14 yıl boyunca CIA'e kimyasal silah sırlarını satmış

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    Obama yönetiminin Suriye savaşının başında Esad yönetiminin kimyasal silah cephaneliğini yok etme çalışmalarının arka planını aktaran Kırmızı Çizgi isimli kitaba göre, bir Suriyeli kimyasal silah uzmanı, sarin ve diğer sinir gazlarının geliştirildiği gizli programın sırlarını 1988-2001 arası CIA'e satmış.

    ABD'de başkanın değiştiği ve Ortadoğu için yeni politikanın şekillenmesinin beklendiği dönemde, The Washington Post'un ünlü araştırmacı gazetecisi Joby Warrick'in bu kez Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetimine isnat edilen kimyasal silah programını konu alan kitabı yayımlandı. Suriye savaşının müsebbibi olan eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Esad'ı vurmak için kimyasal silahlı saldırı düzenlemesini kırmızı çizgi olarak koymasına atıfla 'Kırmızı Çizgi' adındaki kitap, 'Suriye'nin çözülmesi ve Amerika'nın dünyadaki en tehlikeli cephaneliği yok etme yarışı' altbaşlığını taşıyor. Suriye'nin en önemli kimyasal silah uzmanlarından birinin 14 yıl boyunca CIA'e çalıştığını ileri süren kitaba göre, köstebek, sarin gazı ve diğer sinir gazlarının da geliştirildiği gizli programın sırlarını CIA'e satmış.

    WPost'un yayımladığı alıntılara göre kitapta, CIA'in 'kimyager' diye andığı, gençliğinde ABD'de eğitim almış, profesör ünvanlı Suriyeli bilim insanının 1988'de ABD'ye çalışmaya başladığı ama 2001'de Muhaberat tarafından yakalandığı anlatılıyor.  Avrupa'da bir konferansa katıldığında bir arkadaşı aracılığıyla ABD Büyükelçiliğine mesaj ilettikten sonra Şam Üniversitesi'nde ders verirken CIA'in ulaştığı profesör, Şam'a bir tepeden bakan Bilimsel Çalışmalar ve Araştırmalar Merkezi'nde (CERS) Enstitü 3000 adı altında kendisinin öncülüğünde yürütülen sarin ağırlıklı gizli kimyasal silah programının sırlarını uzun yıllar boyunca satmış.

    Kitapta Ayman adıyla anılan uzman, 2001'in sonunda CERS'e gelen güvenlikçiler tarafından Muhaberat'ın merkezine götürülüp aynı zamanda Beşar Esad'ın eniştesi olan askeri istihbarat başkan yardımcısı Asıf Şevket'in karşısına çıkarılmış. Asıf Şevket, "İhbar edildin" diyerek Ayman'a her şeyi itiraf etmesini ve merhamet dilemesini tavsiye etmiş. Profesör de CIA ile bütün ilişkisini, sattığı sırları, karşılığında bankada yatan büyük miktar parayı ayrıntılarıyla anlatmış. Şevket ve sorgucu ekibi hayretler içinde kalmış, çünkü hakkındaki tutuklama kararı sadece enstitüye malzeme alırken yabancı şirketlerden rüşvet istemesine dayanıyormuş. Devlet sırlarını CIA'e sattığından aslında Muhaberat'ın haberi yokmuş. Bunun da affı olmadığından 7 Nisan 2002'de kurşuna dizilerek infaz edilmiş.

    Kitapta Suriye'nin gizli kimyasal silah programı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olan CIA'de Arap İsyanları döneminde 2011'de Suriye'de savaş çıktığında Esad yönetiminin sarin ve diğer sinir gazları cephaneliğinin kontrolünü kaybedebileceği korkusu yaşandığı, ABD'nin istihbaratçılarının 1300 ton kimyasal silahın yerini bulmak, taşımak ve yok etmek için zamana karşı yarışa girdiği aktarılıyor.

    Seymour Hersh, Robert Fisk gibi saygın gazetecilerin ABD müttefiki bölge ülkelerinin desteklediği cihatçı örgütlerin işi olduğuna işaret ettiği, ama Batı dünyasının Esad'ı suçladığı 21 Ağustos 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırısına gelindiğinde, Obama önce kırmızı çizginin aşıldığını söyleyerek hava harekatının işaretini verdi, ardından son anda harekattan vazgeçerek, Rusya'nın arabuluculuğundan faydalandı. Rusya'nın girişimiyle Suriye'nin tüm kimyasal silah cephaneliği BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW/KSYÖ) tarafından yok edildi. Bu çalışma sayesinde KSYÖ, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

    Suriye Savunma bakanı Davud Raciha ve o dönemde yardımcısı olan Asıf Şevket ise 18 Temmuz 2012'de Özgür Suriye Ordusu'nun Şam'ın merkezinde Ulusal Güvenlik Toplantısı'nın yapıldığı binaya düzenlediği bombalı saldırıda öldürüldü.

     

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