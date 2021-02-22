ABD'de tatbikat yapan Alman askerleri 'terörist' sanılarak FBI'a ihbar edildi

Bölgede paraşüt antrenmanı yapan iki Alman askerinin Kovid-19'a yakalanma korkusuyla hastaneye gittiği, gittikleri hastanede bulunan yetkililer tarafından 'terörist' olarak FBI'a ihbar edildikleri bildirildi.

German Special Forces mistaken for terrorists during exercises in the United States https://t.co/7utPfCaAzk — Sputnik (@SputnikInt) February 22, 2021

​Alman medyasının paylaştığı habere göre, Alman askerlerden tedirgin olan hastane görevlilerinin, askerlerin kimliklerini istediği, askerlerin de kendilerine NATO askeri kimliğini gösterdiği söylendi.

Hastane görevlilerinin yaptığı ihbarda, iki Alman asker için 'hastaneye düzenleyecekleri saldırı öncesinde keşif yapan teröristler' nitelemesinde bulunulmuş.

FBI yetkilileri daha sonra bilgi almak amacıyla Alman Büyükelçiliği ile temasa geçti. Ancak büyükelçilik personeli, 'gizlilik' gerekçesiyle askeri tatbikatlar hakkında bilgi vermediklerini belirterek konu hakkında açıklamada bulunmadı. FBI'ın Almanya hükümeti ve bölgedeki askeri yetkililer ile gerçekleştirdiği birkaç telefon görüşmesinin ardından konunun çözüme kavuşturulduğu belirtildi.