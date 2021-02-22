ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya'yla stratejik istikrar konularında işbirliği yapmaya hazırız

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Cenevre Silahsızlanma Konferansı'nda bir konuşma yapan Blinken, Moskova'ya stratejik istikrar konularında işbirliği mesajı gönderdi.

Blinken, "Silah kontrolüne ve güvenlik sorunlarına ilişkin stratejik istikrar konularıyla ilgili müzakerelere Rusya'yı dahil etmeye hazırız. Rusya tarafından oluşturulan daha geniş meydan okumalar hakkında ve ayrıca ABD'nin nükleer cephaneliğinin birbirimiz için nasıl varoluşçuluk tehditleri oluşturduğu konusunda objektif olacağız" dedi.

Rusya ve ABD'nin Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) 5 yıl uzatılması konusunda mutabakat sağladığını anımsatan Blinken, "Bu karar, ülkelerimizi ve dünyayı daha güvenli kıldı. Bu, Washington yönetimi için nükleer tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalarımızın sadece başlangıcıydı" ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD'nin Rusya ve Çin de dahil tüm ülkelerle uzay alanında davranış kuralları geliştirme konusunda işbirliği yapmak istediğini ekledi.