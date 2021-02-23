ABD Dışişleri: İran'ın nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İran'ın nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlar atmasından endişe duyduklarını ifade ederek, Erbil'deki son roket saldırılarının faillerinin kimler olduğuna yönelik soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde ABD'nin, İran'la nükleer anlaşma konusundaki yaklaşımını değerlendirdi.

Price, İran'la nükleer anlaşma konusunda P5+1 çatısı altında görüşmelere hazır olduklarını bir kez daha dile getirerek Tahran'ın anlaşma koşullarına dönmesinin belirleyici konu olduğuna dikkat çekti.

ABD'nin, İran'ın 'gerekirse yüzde 60'a kadar uranyum zenginleştirebiliriz' şeklindeki açıklamasına tepkisi sorulan Price, "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı nükleer anlaşma koşullarından uzaklaşacak adımlarından endişeliyiz" değerlendirmesini yaptı.

'Erbil'deki roketli saldırının soruşturması sürüyor'

Price, Erbil'deki son roket saldırılarına ilişkin, "Saldırılardan dolayı öfkeliyiz ancak faillerin kimler olduğuna yönelik soruşturmamız henüz tamamlanmadı. Daha önce de belirttiğimiz gibi (İran'ın) vekil unsurlarının Amerikalıları hedef alan saldırılarından İran'ı sorumlu tutacağız" dedi.

Sözcü, saldırıların İran'ı işaret edip etmediğine ilişkin ısrarlı sorulara rağmen İran'ı doğrudan hedef gösterecek ifadeler kullanmaktan kaçındı.