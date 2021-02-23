Aşı olan en yaşlı kişi belli oldu: Şarap içerim, bira içerim, sevdiğim şeyi yerim

ABD’li 111 yaşındaki Maria Aulenbacher, koronavirüs aşısı olan en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde yaşayan 111 yaşındaki Maria Aulenbacher, Kovid-19 aşısı olan en yaşlı kişi oldu.

1918’deki İspanyol gribi salgınından da kurtulan Aulenbacher, aşının ikinci dozunu sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde aldı.

CNN' konuşan Aulenbacher, "Her şey normal. Şarap içerim, bira içerim. Sevdiğim şeyi yerim" açıklamasında bulundu.

Hayatının büyük bölümünde Almanya'da yaşayan kadının 100 yaşında ABD'ye geldiği öğrenildi.