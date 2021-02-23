ABD Denver'da arıza yapan Boeing 777 tipi uçağın motoru için metal yorgunluğu tespiti

ABD'de 20 Şubat'ta kalkıştan kısa süre sonra motoru arızalanarak acil iniş yapan Boeing 777 tipi uçaktaki sorunun nedenine dair yeni bir açıklama geldi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Robert Sumwald, kokpit seslerinin ve uçuş verilerinin kaydedildiği cihazların incelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, motordaki pervanede meydana gelen hasarın metal yorgunluğu göstergeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Metal yorgunluğu, sürekli çalışma veya belirli bir yükün sürekli uygulanması sonucu metal malzemelerin istenilen dayanma özelliğini kaybetmesi olarak açıklanıyor.

Sumwald'ın aktardığına göre Pratt& Whitney PW4000 model motor, United Havayolları'na ait 26 yaşındaki uçak Honolulu'ya (Hawaii) gitmek üzere Denver Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan 4 dakika sonra gürültü çıkararak arıza yaptı. PW400 modelleri 128 uçakta daha kullanılıyor.

Şubat 2018'de yine aynı havayoluna ait uçağın farklı bir Hawaii uçuşunda meydana gelen motor arızasıyla bu son olay arasında benzerlik olup olmadığı ise henüz belli değil. Sumwat da "Önemli olan, başka olaylarla karşılaştırmadan önce bu arızaya ilişkin veri, durum ve koşulları iyice anlayabilmek" dedi.

Sumwat, ülkenin en büyük havayolu şirketlerinden United Havayolları'nın aynı motorun kullanıldığı tüm uçakların yere indirdiğini de açıkladı.

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı. Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.

İngiltere, hava sahasını Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapatmış; Japonya'da Ulaştırma Bakanlığı, filolarında Boeing 777 bulunduran ülkenin büyük hava yolu firmalarına bu uçakların işletimde tutulmasının duraksatılması talimatı vermişti.

Japan orders airlines to ground Boeing 777 jets after U.S. incident https://t.co/73h1CRsMwG — Josekun (@josekun_japan) February 23, 2021

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