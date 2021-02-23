Cinsiyet öğrenme partisi için kurduğu cihaz patlayan baba adayı hayatını kaybetti

New York'un Liberty kasabasında yaşayan Pekny, pazar günü bebeğinin cinsiyet öğrenme partisi için düzenek hazırlarken cihaz patladı.

Penky hayatını kaybederken, 27 yaşındaki kardeşinin de yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayı soruşturduğu belirtildi.

ABD'de 2000'li yıllardan itibaren yükselişe geçen cinsiyet öğrenme partilerinde anne-baba adayları bebeklerinin cinsiyetini duyurarak kutlama yapıyor. Ancak, erkeğe doğum öncesi etkinliklere dahil olmak için adım attırması bakımından övülen, bebeğe doğmadan cinsiyet kalıbı dayatması bakımından yerilen bu etkinliklerde sık sık ölümcül kazalar meydana geliyor. Partilerde pembe ve mavi renklerde havai fişekler ya da renkli sis bombaları kullanılıyor.

Ay başında Michangan’da cinsiyet partisine katılan davetletlilerden biri top benzeri cihazdan fırlayan şarapnel parçası nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl eylül ayında Kaliforniya'da çıkan orman yangınından da yine bu tür partilerde kullanılan yanıcı/patlayıcı malzemeler sorumlu tutulmuştu.