ABD Denver'da arıza yapan Boeing 777 tipi uçağın pilotu ile kule arasındaki diyalog ortaya çıktı

ABD'de haftasonu Denver-Honolulu seferini yapan Boeing 777 tipi uçağın sağ motorundaki arıza nedeniyle alev aldığı olay anında pilotlar ile kule arasında geçen diyalogta, pilotun "Üstümüzden bir şey geçti. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu seyir füzesine benzeyen uzun, silindir bir nesne" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

ABD'de 20 Şubat'ta Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan United Havayolları'na ait Boeing 777 tipi uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kaza anında, pilotlar ile kule arasında geçen diyalog ortaya çıktı.

'Üzerimizden bir şey geçti'

Olayın yaşandığı ilk dakikalarda, pilotun New Mexico eyaletinindeki Albuquerque Hava Trafik Kontrolü yetkililerine "Üstümüzden bir şey geçti. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama bu seyir füzesine benzeyen uzun, silindir bir nesne. Gerçekten hızlı hareket ediyordu" dediği belirlendi.

Uçağın motoru arızalanmıştı

Denver Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere havalanan uçağın motoru kalkıştan dakikalar sonra arızalanmıştı. Sağ motoru arızalanan uçak havalimanına güvenli bir şekilde geri dönmüştü. Uçaktan kopan birçok parçanın havalimanının yaklaşık 50 kilometre yakınındaki evlerin bahçesine düşmüştü.

Japan orders airlines to ground Boeing 777 jets after U.S. incident https://t.co/73h1CRsMwG — Josekun (@josekun_japan) February 23, 2021

​Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Robert Sumwald, kokpit seslerinin ve uçuş verilerinin kaydedildiği cihazların incelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, motordaki pervanede meydana gelen hasarın metal yorgunluğu göstergeleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

🚨BREAKING NEWS... TERRIFYING VIDEO of the #Boeing777 right engine that EXPLODED IN FLIGHT. Debris strewn over a large area northwest of Denver (#Broomfield, CO). Homes & vehicles damaged. Plane/passengers safely on ground after #EmergencyLanding. @wlwt @Jeffb2News pic.twitter.com/IzMQhYJvZa — Steve Norris (@SteveNorrisTV) February 20, 2021

Onlarca uçak hizmetten çıkarıldı

Öte yandan, ABD ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing şirketi, Cumartesi günü Denver üzerinde uçarken motoru yanan ve yere parçalar saçan 777 model uçaklarının tümünün uçuştan alınmasını tavsiye etti. İngiltere de incelemeler sonuçlanıncaya kadar Boeing 777 modeli uçakları geçici olarak hava sahalarından yasakladı. Şirket gereken incelemeler tamamlanana dek kullanımdaki 128 uçağın tümünün hizmetten kaldırılmasını istedi. Amerikan havayolu şirketi United Airlines ve Japonya'nın önde gelen iki havayolu şirketi şu ana kadar aynı motorun kullanıldığı 56 uçağı yere indirilmişti.