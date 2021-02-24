ABD'de işe gitmemek için kaçırılmış numarası yapan genç tutuklandı

ABD Arizona'da elleri bağlı ve ağzına bandana tıkıştırılmış halde bulunan gencin, aslında her şeyi kendisinin organize ettiği ve işe gitmemek için 'Babamın çöldeki hazinesinin peşinde olanlar tarafından kaçırıldım' diyerek polise yalan söylediği ortaya çıktı.

ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi, işe gitmemek için bulunan bahaneler konusunda çıtayı iyice yükseltti ama çabaları pahalıya mal oldu. Coolidge şehrinde yaşayan ve 'Tire Factory' adlı bir lastik firmasında çalışan 19 yaşındaki Brandon Soules, işe gitmemek adına kaçırılmış süsü verip polise asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı.

Resmi kayıtlara göre polis 10 Şubat'ta yerel saatle 17.25 civarında demiryolu ve bir su kulesine yakın bir bölgede yaralı ve bilinci gidip gelen biri olduğuna dair bir ihbar aldı. Polisler telefonda kendilerine söylenen yere gittiklerinde elleri arkadan kemerle bağlanmış, ağzına da mor bir bandana sıkıştırılmış halde yerde yatan birini, yani Soules'i buldu.

A man in Arizona faked his own kidnapping, bound his wrists, gagged himself and invented a story of treasure hidden in the desert — all to get out of work this month, the authorities said. He was arrested last week on a charge of making a false report.https://t.co/FXlvP1g6yP — The New York Times (@nytimes) February 23, 2021

​Soules iki maskelinin kendisini kaçırdığını, başının arkasına vurduğunu, bilincini kaybettiğini ve bir aracın arkasına konularak polisin kendisini bulduğu yere götürdüğünü anlattı.

Kontroller için hastaneye götürülen Soules, buradaki polis sorgusunda, babasının eyaletteki çölde gömülü yüklü bir hazinesi olduğu için kaçırıldığını öne sürdü.

Nineteen-year-old Brandon Soules was discovered by police near a water tower with his hands tied behind his back and a rag and belt in his mouth. He said two men knocked him out. After a thorough investigation, Brandon admitted he'd made the whole thing up to get out of work. pic.twitter.com/V1QX2qLyFa — Oddee.com (@OddeeBlog) February 24, 2021

​Detektifler günlerce alandan kamera kayıtlarını ve Soules'in telefon kayıtlarını inceleyip ismini verdiği kişilerle konuştu ama anlatılanları destekleyecek bir kanıt bulamadı. Sağlık yetkilileri de Soules'in vücudunda yaralanma emaresi görülmediğini söyledi.

İfadesinde tutarsızlıklarla Soules'e doğruyu söylettirmeye çalışan polis nihayetinde başarılı oldu ve genç adam tüm hikayeyi uydurduğunu, kaçırılma ve saldırı olayının yalan olduğunu itiraf etti. Ayrıca 'çölde saklı hazine' hikayesinin de yalan olduğu anlaşıldı. Kaytarmak için tüm bu hikayeyi kurguladığı işinden de atılan Soules, sahte ihbarda bulunmaktan 17 Şubat'ta tutuklandı.