Aracı takla atan Tiger Woods'u bulan polis: Canlı kurtulduğu için çok şanslı

ABD'li ünlü golf sporcusu Tiger Woods'un geçirdiği trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Woods'un aracına ilk ulaşan polis memuru, ünlü golfçünün 'bu durumdan canlı kurtulduğu için çok şanslı olduğunu' söyledi.

ABD Kaliforniya'da aracıyla trafik kazası geçiren Tiger Woods, itfaiye ekipleri tarafından arabasından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıkan araca ilk ulaşan Los Angeles Şerif Departmanı'nda (LASD) görevli Şerif Yardımcısı Carlos Gonzalez, kazanın ardından Woods'un bilincinin açık olduğunu ve araçtan çıkmaya çalışmak yerine sağlık görevlilerini beklemeyi seçtiğini söyledi.

Woods'un 'bu durumdan canlı çıktığı için çok şanslı' olduğunu söyleyen Gonzales, Woods'un emniyet kemerinin takılı olduğunu ve araç hava yastıklarının da başarılı bir şekilde açıldığını belirtti.

'Aracın yapısı ve emniyet kemeri hayatını kurtarma olasılığını artırdı'

Şerif yardımcısı, kazadan sonra Woods'a ismini sorduğunu ve 'Tiger' yanıtını alınca onu hemen tanıdığını söyledi:

"Adının ne olduğunu sordum. 'Tiger' yanıtını alınca onu hemen tanıdım… Araba kazalarında sık görülen yaralanmalarından ötürü endişeli değildi, ancak şoka girip acıyı hissetmeyebilirler, bu yüzden onunla konuşup sakin tutmaya çalıştım. Birçok kaza gördüm, aracının yapısı ve emniyet kemeri takıyor olması hayatını kurtarma olasılığını büyük ölçüde artırdı."

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri de, Woods'u araçtan çıkarmak için Halligan çubuğu ve balta kullandılar. Bacaklarında ölümcül olmayan yaralanmalar tespit edilen ünlü golfçü, tedavi edilmek üzere Harbor-UCLA Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Gonzales ayrıca, kazanın yaşandığı bölgenin trafik kazaları için kritik bir nokta olduğunu söyledi.

Deputy Carlos Gonzalez was first on scene at Tiger Woods crash.



"I asked him what his name was. He told me his name was Tiger. That moment I immediately recognized him."



Gonzalez went on to say Woods was wearing his seatbelt and it likely saved his live. @CBS12 #TigerWoods pic.twitter.com/f6heOp3LZs — Jay O'Brien (@jayobtv) February 23, 2021​

'Kayma izi yok, fren yok'

Kazayla ilgili New York Post'a açıklamalarda bulunan Los Angeles Bölge Şerifi Alex Villanueva da, Woods'un hayatta kalmasında kullandığı SUV aracın büyük bir rol oynadığını söyledi.

Woods'un kullandığı aracın normalden daha hızlı seyrettiğini belirten Villanueva, kazada hava şartlarının herhangi bir rol oynamadığına dikkat çekti:

"Kayma izi yok, fren yok. Kaldırıma çarptı, bir ağaca çarptı ve takla attı."

Ameliyatı iyi geçti

Öte yandan, Woods'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, ünlü sporcunun ameliyatının iyi geçtiği ve uyanık olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, Los Angeles Şerif Departmanı ve hastane çalışanlarına da teşekkür edildi.

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