ABD'de polisin 5 dakika boyunca boynuna bastırdığı Quinto hayatını kaybetti: 'Lütfen beni öldürmeyin'

ABD'de polisin, boynuna 5 dakika boyunca bastırdığı 3 gün sonra hayatını kaybetmesi ama yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen polisten net bir açıklama yapılmamış olmasına tepkiler büyüyor. Filipinler doğumlu eski asker Quinto'nun "Lütfen beni öldürmeyin" diyerek polisleri durdurmaya çalışması, Floyd'un "Nefes alamıyorum" demesini hatırlattı.

ABD'de Kaliforniya'nın Antioch bölgesinde, 2020'de gözaltına alınırken "Nefes alamıyorum" demesine rağmen polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd'u akıllara getiren bir diğer olay yaşandı.

Ailesinin aktarımına göre 23 Aralık 2020'de polis, eski asker Angelo Quinto'yu gözaltına alırken 5 dakika boyunca boynuna bastırdı. 30 yaşındaki Quinto 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Kız kardeş Isabella Collins 23 Aralık 2020'de anksiyete, depresyon ve paranoyadan musdarip Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradı. Yine ailenin anlattığına göre annesi oğlunu sakinleştirmeyi başardı ama eve gelen polis ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan, Quinto'yu 'annesinin kollarından zorla alarak' yere yatırdı ve 5 dakika boyunca boynuna diziyle bastırdı. Bilincini kaybeden Quinto yerel bir hastaneye kaldırıldı, 3 gün sonra da öldü.

My heart breaks for the family of #AngeloQuinto- a 30yo Filipino American who was killed by the police. His family called 9/11 for a mental health crisis & instead a police officer puts a knee on his neck that knocks him unconscious. He died 3 days later. https://t.co/xBUoKFJCgZ — Kevin Nadal, Ph.D. (@kevinnadal) February 21, 2021

​Quinto'nun kız kardeşinin cep telefonu ile yaptığı kamera kaydında, Quinto'nun hareketsiz yerde yattığı, sedyeyle ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu ve sağlık görevlilerinin kendisine kalp masajı yaptığı görüldü.

Here is the video: https://t.co/g0ek2FkME8 — King Treesus (@King_Treesus) February 23, 2021

Quinto'nun annesi Cassandra Quinto- Collins, oğlunun yere yatırılırken "Lütfen beni öldürmeyin" diye tekrarladığını aktardı. Oğlunun polis gelene kadar çoktan sakinleşmiş olduğuna dikkat çeken Quinto- Collins, "Polise güvendim çünkü ne yaptıklarını biliyor olduklarını düşündüm. Ama oğlum pasif bir durumdaydı, tehdit ya da tehlike teşkil etmediği belliydi. Ona böyle davranmalarına hiç gerek yoktu" diye sitem etti.

The family of a Navy veteran who was detained by Antioch, CA police while suffering a mental health crisis has filed a claim against the city.



Family say police knelt on Angelo Quinto's neck for 5 minutes while he was handcuffed. He died 3 days later.



(Photo: John Burris) pic.twitter.com/LviXoXo6jg — AJ+ (@ajplus) February 22, 2021

Kız kardeş Collins de polisi aramış olmaktan dolayı pişman: "Dedektiflere 'Polis yerine arayabileceğim başka birileri var mıydı?' diye sorduğumda olmadığını ve benim polisi arayarak doğru olanı yaptığımı söylediler. Ama doğru şeyi yapmak ağabeyimin ölümüyle sonuçlanmamalıydı."

Öte yandan olayın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen polisin basın açıklaması yapmadığının altını çizen aile avukatları, Antitoch Polis Departmanı'ndan 45 gün içince yanıt gelmediği taktirde federal dava açacaklarını açıkladı.

Avukatlardan John Burris, "Bu yaptıklarına 'George Floyd tekniği' diyorum. Bu yaptıkları yüzünden hayatını kaybetti. Kanuna uygun bir teknik olmasının imkanı yok. Yalnızca Quinto'nun sivil haklarının değil bu ölüme tanık olan annesi ve kız kardeşinin hakları da ihlal ediliyor" ifadelerini kullandı. Avukat Burris, polisin önce Quinto'yla konuşmaya çalışmamasının ve kendi ellerindeki kamera kayıtlarını gizlemelerinin de büyük bir sorun olduğunun altını çizdi.

“Please don’t kill me” - Angelo Quinto, a 30yo man of color, murdered by cops during a mental health crisis



“I trusted them. I thought they know what they’re doing." - Angelo’s mom, who watched cops kill her sonhttps://t.co/615aZYe82E



This can’t be reformed#AbolishThePolice — Anti-Fascist Abolitionist AWK (@AWKWORDrap) February 21, 2021

Kız kardeş Collins'in aktardığına göre Filipinler doğumlu Quinto 2019'da gıda alerjisi yüzünden ordudan terhis edildi. Hayatının büyük kısmında depresyonla boğuşan Quinto, 2020'nin başlarında bir sabah hastanede dikiş atılmış halde uyandı ama başına neler geldiğini hatırlamıyordu. O günden sonra durumu kötüleşen Quinto, paranoya ve anksiyete nöbetleri geçirmeye başladı.

As we mourn #AngeloQuinto and his unjustified murder by police, we must recognize that police violence towards Filipino Americans isn’t new. We must also stand in solidarity with our BIPOC siblings in our fight for equity & justice. @ejrdavid ❤️🤎🖤✊🏽🇵🇭💔https://t.co/H8SpasmEs9 — Kevin Nadal, Ph.D. (@kevinnadal) February 23, 2021

Contra Costa İlçe Şerif Ofisi Quinto'nun ölüm sebebinin hala net olmadığını, konunun İlçe Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğunu söylemekle yetindi.

Ölümü polis tarafından 25 Ocak'ta ilan edilen Quinto'nun resmi ölüm nedeni henüz açıklanmadı.