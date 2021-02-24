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    ABD polisi

    ABD'de polisin 5 dakika boyunca boynuna bastırdığı Quinto hayatını kaybetti: 'Lütfen beni öldürmeyin'

    © AFP 2021 / AL DRAGO
    ABD
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    ABD'de polisin, boynuna 5 dakika boyunca bastırdığı 3 gün sonra hayatını kaybetmesi ama yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen polisten net bir açıklama yapılmamış olmasına tepkiler büyüyor. Filipinler doğumlu eski asker Quinto'nun "Lütfen beni öldürmeyin" diyerek polisleri durdurmaya çalışması, Floyd'un "Nefes alamıyorum" demesini hatırlattı.

    ABD'de Kaliforniya'nın Antioch bölgesinde, 2020'de gözaltına alınırken "Nefes alamıyorum" demesine rağmen polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd'u akıllara getiren bir diğer olay yaşandı.

    Ailesinin aktarımına göre 23 Aralık 2020'de polis, eski asker Angelo Quinto'yu gözaltına alırken 5 dakika boyunca boynuna bastırdı. 30 yaşındaki Quinto 3 gün sonra hayatını kaybetti.

    Kız kardeş Isabella Collins 23 Aralık 2020'de anksiyete, depresyon ve paranoyadan musdarip Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradı. Yine ailenin anlattığına göre annesi oğlunu sakinleştirmeyi başardı ama eve gelen polis ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan, Quinto'yu 'annesinin kollarından zorla alarak' yere yatırdı ve 5 dakika boyunca boynuna diziyle bastırdı. Bilincini kaybeden Quinto yerel bir hastaneye kaldırıldı, 3 gün sonra da öldü.

    ​Quinto'nun kız kardeşinin cep telefonu ile yaptığı kamera kaydında, Quinto'nun hareketsiz yerde yattığı, sedyeyle ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu ve sağlık görevlilerinin kendisine kalp masajı yaptığı görüldü.

    Quinto'nun annesi Cassandra Quinto- Collins, oğlunun yere yatırılırken "Lütfen beni öldürmeyin" diye tekrarladığını aktardı. Oğlunun polis gelene kadar çoktan sakinleşmiş olduğuna dikkat çeken Quinto- Collins, "Polise güvendim çünkü ne yaptıklarını biliyor olduklarını düşündüm. Ama oğlum pasif bir durumdaydı, tehdit ya da tehlike teşkil etmediği belliydi. Ona böyle davranmalarına hiç gerek yoktu" diye sitem etti.

    Kız kardeş Collins de polisi aramış olmaktan dolayı pişman: "Dedektiflere 'Polis yerine arayabileceğim başka birileri var mıydı?' diye sorduğumda olmadığını ve benim polisi arayarak doğru olanı yaptığımı söylediler. Ama doğru şeyi yapmak ağabeyimin ölümüyle sonuçlanmamalıydı."

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    © REUTERS / LINDSAY DEDARIO
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    Öte yandan olayın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen polisin basın açıklaması yapmadığının altını çizen aile avukatları, Antitoch Polis Departmanı'ndan 45 gün içince yanıt gelmediği taktirde federal dava açacaklarını açıkladı.

    Avukatlardan John Burris, "Bu yaptıklarına 'George Floyd tekniği' diyorum. Bu yaptıkları yüzünden hayatını kaybetti. Kanuna uygun bir teknik olmasının imkanı yok. Yalnızca Quinto'nun sivil haklarının değil bu ölüme tanık olan annesi ve kız kardeşinin hakları da ihlal ediliyor" ifadelerini kullandı. Avukat Burris, polisin önce Quinto'yla konuşmaya çalışmamasının ve kendi ellerindeki kamera kayıtlarını gizlemelerinin de büyük bir sorun olduğunun altını çizdi.

    Kız kardeş Collins'in aktardığına göre Filipinler doğumlu Quinto 2019'da gıda alerjisi yüzünden ordudan terhis edildi. Hayatının büyük kısmında depresyonla boğuşan Quinto, 2020'nin başlarında bir sabah hastanede dikiş atılmış halde uyandı ama başına neler geldiğini hatırlamıyordu. O günden sonra durumu kötüleşen Quinto, paranoya ve anksiyete nöbetleri geçirmeye başladı.

    Contra Costa İlçe Şerif Ofisi Quinto'nun ölüm sebebinin hala net olmadığını, konunun İlçe Bölge Savcılığı tarafından soruşturulduğunu söylemekle yetindi.

    Ölümü polis tarafından 25 Ocak'ta ilan edilen Quinto'nun resmi ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

    Etiketler:
    Polis, George Floyd, ABD, Angelo Quinto
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