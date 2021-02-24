Elon Musk 'dünyanın en zengini' unvanını bu sefer Bitcoin yüzünden kaybetti

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin hisselerinde yaşanan yüzde 8.6'lık düşüşün ardından 'dünyanın en zengini' unvanını kaybetti.

Geçen ay 186.3 milyar dolara yükselen servetiyle en zengin insan unvanını Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un elinden alan Musk, Bitcoin'de yaşanan düşüşün ardından 183 milyar dolara düşen servetiyle ikinci sıraya geri döndü.

Tesla Bitcoin'e yatırım yapmıştı

Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alma kararı sonrası kripto para biriminin değeri, hafta sonu tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra iki gündür düşüşe geçmişti.

Musk, borsacı ve altın yatırımcısı olan Peter Schiff'e Twitter'da verdiği yanıtta "Para, sadece takasın verdiği rahatsızlıktan kaçınmamızı sağlayan verilerdir. Bu veriler, tüm veriler gibi, gecikme ve hataya tabidir. Sistem, her ikisini de en aza indirecek şekilde gelişecektir. Bununla birlikte, bitcoin ve ethereum yüksek görünüyor" demişti.

Musk ayrıca, Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımının kendisinin değil, şirketinin kararı olduğunu söylemişti.

Tesla tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı açıklamada, şirketin 'geliri daha fazla çeşitlendirmek ve maksimize etmek için daha fazla esneklik sağlamak üzere yatırım politikasının güncellendiği ve dijital varlıklar da dahil olmak üzere alternatif varlıklara yatırım yapılacağı' belirtilmişti.

Desteklediğini açıklamıştı

Musk ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kripto para birimlerinin 'destekçisi' olduğunu söyleyerek bitcoin ve dogecoin dahil olmak üzere kripto para birimlerinin popülaritesini artırdı. Geçen ay Clubhouse uygulaması üzerinden verdiği bir röportajda da, "Şu noktada bitcoin'in iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, Bitcoin'in destekçisiyim. Dediğim gibi, partiye geç katıldım ama Bitcoin'in geleneksel finans uzmanları tarafından geniş kabul görmenin eşiğinde olduğunu düşünüyorum" demişti.

Musk ayrıca, Twitter hesabına da '#bitcoin' ifadesini eklemişti.