Ünlü sunucu, Biden'ın kendisini takipten çıkmasını istedi: 'Rahat küfür edemiyorum'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Twitter'da POTUS adlı hesabından takip ettiği tek ünlü olan model Chrissy Teigen, Biden'dan kendisini takibi bırakmasını istedi. Teigen, sorunun Başkan Biden olmadığını, rahat küfür edemediği için böyle bir talepte bulunduğunu ifade etti.

46. ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başlayan Joe Biden’ın takip ettiği 12 kişi arasındaki tek ünlü olan model ve sunucu Chrissy Teigen, dün POTUS hesabına attığı tweet'te, “Lütfen beni takibi bırakın. Sizi seviyorum. Sorun siz değilsiniz, benim” dedi.

I have tweeted a handful of times since my treasured @POTUS following. In order for me to flourish as me, I must ask you to please lord unfollow me. I love you!!! It’s not you it’s me!!!! — chrissy teigen (@chrissyteigen) February 23, 2021

​Bunun üzerine 35 yaşındaki model kendi isteği üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın resmi Twitter hesabı tarafından takipten çıkarıldı.

Küfürlü tweet’lerini ABD Başkanı’nın görmesini istemeyen Teigen, Biden’ın kendisini takip etmeyi bırakmasının ardından Twitter hesabından küfür içeren bir tweet attı, sonuna da “Özgürüm” yazdı.

bitch fuck shit suck the d I am FREE!!!!!!!!!!!! — chrissy teigen (@chrissyteigen) February 23, 2021

​Trump tarafından engellenmişti

Önceki başkan Donald Trump, kendisini defalarca eleştirmesi üzerine 2017 yılında Teigen'i engellemişti.

Chrissy Teigen, Joe Biden'ın başkanlık görevini devraldığı yemin töreni gününde paylaşımda bulunarak "Başkan tarafından dört yıldır engelliyim, lütfen bir takip alabilir miyim?" demişti.

Ancak Teigen, kendisine yapılan yorumlardan birine yanıt verirken, takip talebiyle ilgili "Sadece aptalca bir şakaydı, çünkü ben ezik biriyim" ifadesini kullanmıştı.