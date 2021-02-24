ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın alması ile ilgili endişelerini dile getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Blinken, Mısır’ın Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarını satın almasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Daha önce Blinken'ın Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'daki insan hakları ihlallerine dikkat çektiği ve bu konunun iki ülke ilişkilerinin merkezinde olacağını söylediği duyurulmuştu.

Rus Kommersant gazetesi Mart 2019’da kendi kaynaklarına atıfla Moskova ve Kahire’nin, iki milyar dolar karşılığında Mısır'a Su-35 avcı uçaklarının tedariki konusunda bir anlaşma imzaladıklarını yazmıştı. Ardından ABD birçok kez olası satış anlaşması ile ilgili olarak Mısır'a defalarca baskı yapmış ve anlaşmadan vazgeçmesini talep etmişti.

4++ neslinin en yeni ve kusursuz çok işlevli avcı uçağı olan Su-35, gerek Suriye’deki çatışmalarda, gerekse askeri görevleri yerine getirirken birçok ortamda kendini en kusursuz şekilde ortaya koymuştu.