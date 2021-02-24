Hillary Clinton’ın siyasi gerilim romanı ekimde çıkıyor

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kanadalı ünlü yazar Louise Penny ile, terör tehditlerine ve ülkenin zayıflatılmasına karşı mücadele eden bir dışişleri bakanını anlatan siyasi gerilim romanı yazıyor. ‘State of Terror’ (Terör Devleti) isimli kitabın, ekimde çıkması planlanıyor.

Simon & Schuster isimli yayınevinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Clinton, yazar Penny ile birlikte bir siyasi gerilim romanı yazıyor.

‘State of Terror’ isimli romanın baş karakteri bir dışişleri bakanı olacak.

Kitapta bir dizi terör saldırısı dünya düzenini kaosa sürüklerken, dışişleri bakanına kendi içinde çatışma halinde olan ve en mühim noktalarda güçten yoksun bir Amerikan yönetiminin bu durumundan istifade etmeye yönelik bir planı, ölümcül bir komployu ortaya çıkarmak için bir ekip kurma görevi veriliyor.

Dışişleri bakanı terör tehditlerine ve ülkenin zayıflatılmasına karşı mücadele ediyor.

Kitap İngiltere ve dünyada Pan Macmillan, ABD’de ise Simon & Schuster ve St. Martin’s Press tarafından basılacak ve 12 Ekim’de çıkacak.