ABD'de 'Siyah Hayatlar Değerlidir' hareketine bir yılda 90 milyon dolar bağış yapıldı

Siyah Hayatlar Değerlidir Küresel Ağ Vakfının Associated Press ile paylaştığı finansal rapora göre, geçen yıl organizasyona 90 milyon dolar bağış yapıldı.

Raporda bu rakamın çoğunun organizasyonun açtığı yardım platformuna gelen ortalama 30 dolarlık bağışlardan oluştuğu kaydedilirken, büyük şirket veya donörlerin yaptığı bağışlar hakkında ise bilgi verilmedi.

BLM Vakfının geçen yıl siyahların oluşturduğu 30 kadar yerel derneğe 22 milyon aktardığına, 8,4 milyon dolar da idari masraf gösterdiğine işaret edildi.

'Sadece siyahların ölümünü değil, özgürlüğünü de gündeme getirmek istiyoruz'

Raporda, organizasyonun bağışlardan oluşan fonları değerlendirmek için alt yapı çalışması içinde olduğu ve 2021'de polis şiddeti ve ırkçılığa karşı düzenlenen protestoların ötesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen siyah topluma yönelik hedefleri olduğu kaydedildi.

İlgili açıklamada, "Sadece siyahların ölümünü değil, sevincini ve özgürlüğünü de gündeme getirmek istiyoruz. Siyah toplulukların sadece hayatta kalmaya uğraştığını değil, geliştiğini görmek istiyoruz." ifadesi paylaşıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde 26 Şubat 2012'de Trayvon Martin isimli bir siyah genci vuran mahalle bekçisi George Zimmerman'ın beraat etmesi üzerine başlayan BLM hareketi, 2015'te BLM Global Network Foundation adı altında resmiyet kazanmıştı.

25 Mayıs 2020'de Minnesota'da siyah George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi ile BLM hareketi en üst seviyeye çıkarken, Floyd'un ölümü ülke çapında büyük infiale yol açmış, BLM pankartı altında ırk ayrımcılığı ve polis şiddetine dair birçok şehirde aylar süren protestolar düzenlenmişti.