ABD'de kafasına poşet geçirdikleri zihinsel engelli siyahinin ölümüne sebep olan polisler suçsuz bulundu

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, büyük jürinin suçlamaları reddetmesi üzerine, zihinsel engelli Prude'un kafasına geçirilen poşet nedeniyle travma geçirmesine ve bir hafta sonra hayatını kaybetmesine sebep olan polis memurlarının herhangi bir ceza almayacakları belirtildi.

Soruşturmayı üstlenen Başsavcı Letitia James, hazırladıkları dosyanın "mümkün olan en güçlü delilleri taşıdığını" ancak büyük jüriyi memurların suç işlediğine ikna edemediklerini ifade etti.

James, "Prude ailesinin, Rochester halkının ve ülke çapında birçok kişinin bu sonuçtan dolayı haklı olarak hayal kırıklığına uğrayacağını biliyorum" dedi.

Prude ailesinin avukatı Elliot Shields, "Sistem Daniel Prude hakkında yine hata yaptı. 22 Mart'ta hastaneden taburcu edilmesiyle hata yapmıştı. 23 Mart'ta polisin ona karşı ölümcül güç kullanmasından dolayı hatalıydı ve bugün onu yine yüzüstü bıraktı" şeklinde konuştu.

Prude'un yaşadığı Rochester'da karar protesto edildi

Olayın yaşandığı Rochester kentinde yüzlerce protestocu bir araya gelerek karara itiraz etti.

23 Mart 2020'de yaşanan olayın videosu, bir başka polis hatası ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd için yapılan protestolar nedeniyle uzun süre bekletilmiş, Eylül 2020'de ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından Rochester polis şefi istifa etmek zorunda kalmıştı.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Daniel Prude'un ailesi tarafından 4 Eylül 2020'de açığa çıkarılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin kelepçeli halde yatan zanlının poşet geçirdiği kafasını yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Prude'un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda Prude'un ölümü, "fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları" ve "cinayet" olarak kayda geçmiş, Prude’un kafasına poşet geçirerek ölmesine neden olan 7 polis memuruna görevden el çektirilmişti.