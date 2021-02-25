ABD ordusunu taşıyan 'Endurance' gemisi Dedeağaç'ta: 'Defender Europe 21' tatbikatında yer alacak

'Endurance' gemisi, 30 adet Black Hawk tipi askeri nakliye helikopteri ve zırhlı araçlar taşıyor. Helikopterler, bu şehirdeki Dimokritos havaalanına nakledilecek.

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin haberine göre, ABD askeri gücü montaj çalışmaları tamamlandıktan sonra, tatbikata katılmak üzere Romanya’ya hareket edecekler. Toplam 145 helikopter, 1800 zırhlı araç ve 20 binden fazla Amerikan askerinin altı ayrı sefer ile mayısa kadar Dedeağaç’a gelmeleri bekleniyor.

Yunanistan’ın ilk kez dahil edildiği ‘Defender Europe 21’, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya’da gerçekleştirilecek.