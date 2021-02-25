Wall Street'teki GameStop çılgınlığı yeniden başladı: Bir günde hisseleri yüzde100'den fazla değer kazandı

Geçen ay birkaç haftada yüzde binlerce değer kazandıktan sonra inişe geçen GameStop hisselerinin, tekrar yüzde 100'den fazla değer kazanması, yeni spekülasyonları beraberinde getirdi.

GameStop shares surge more than 100% as trading frenzy returns https://t.co/hGrEdnS0ZR — The Guardian (@guardian) February 25, 2021

İlk dalgadaki hisselere yeniden rağbet

GameStop hisselerinin çarşamba öğleden sonra yüzde 104 değer kazanmasıyla alım satımlar ara ara dururken saatler sonra yeniden yüzde 85 yükselişe geçtiği görüldü.

Geçen ay GameStop rallisiyle Wall Street'i alt üst etmiş olan Reddit'teki WallStreetBets forumu gibi grupların rağbet ettiği diğer hisseler de yükseldi. AMC Entertainment yüzde 18, Koss yüzde 50'den fazla, BlackBerry yüzde 9, Kanadalı marihuana şirketi Tilray yüzde 13 değer kazandı.

NEW: GameStop shares continue to surge in after-hours trading, up more than 200% https://t.co/fAem8oTSeH pic.twitter.com/an7rgMuTbg — Bloomberg (@business) February 24, 2021

Dondurma külahından fal yorumu

Analistler, bunun sırrını henüz çözemezken, sosyal medyada çeşitli teoriler ortaya atıldı. Gamestop çoğunluk hisselerini elinde bulunduran aktivist-yatırımcı Ryan Cohen'in McDonald's dondurma külahı resmini kurbağa emojisi eşliğinde paylaşımını gizli bir işaret olarak yorumlayan ya da Cohen'le varılan anlaşma sonrası GameStop'un en üst düzey mali yöneticisi Jim Bell'in değiştirilmesiyle bağlantılandıranlar çıktı. Bu değişiklikle birlikte bilgisayar oyunları mağazaları zincirinin daha yüksek teknolojiye dayanan bir iş modeline geçmesi bekleniyor. Alım satım opsiyonu gibi piyasadaki hareketlenmelerle ilişkili izahatlar getirenler de oldu.

GameStop shares climbed rapidly and were halted twice for volatility ahead of the closing bell Wednesday. The gaming retailer's stock was priced at $91.71 at market close, up nearly 104% from the previous day. https://t.co/75axbJa4K6 — CNN (@CNN) February 24, 2021

'Çünkü seviyoruz'

GameStopçulardan biri, Reddit'teki WallStreetBets forumunda "Niye yukarı çıkıyor" diye sorduğunda, bir diğerinden "Çünkü bu hisseyi seviyoruz" yanıtı geldi. Bir başkası "İlkinde kaçırmıştım, bir daha o hatayı yapmam, Ay'a kadar çıkacağım" dedi.

Reddit'te örgütlenen küçük yatırımcılar, 2019’da 470 milyon dolar zarar açıklayan GameStop'a ocak ayında yatırım yaptı. Melvin Capital Management ve Citron Research gibi hedge fonlar hissenin düşeceği yönünde pozisyon almış ve açığa satış yapmıştı. Küçük yatırımcıların örgütlenmesiyle 3 dolarlık hisse fiyatı yüzde 135 değer kazanarak 247 dolar 51 sente kadar fırlamıştı.