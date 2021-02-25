Kendini LGBT olarak tanımlayan Amerikalıların sayısı artışta

Gallup'un çarşamba günü yayımladığı ankette ABD'lilerin yüzde 5.6'sı, cinsiyet yöneliminin LGBT olduğunu söyledi. 2017'deki ankette bu oran 4.5'ti. Son araştırmaya göre Z kuşağındaki her 6 kişiden biri kendini LGBT olarak tanımladı.

Gallup'un 18 yaş üstü 15 bin ABD'liyle yürüttüğü araştırma kapsamında cinsiyet konusunda katılımcıların yüzde 86.7'si heteroseksüel, yani karşı cinse eğilimli olduğunu söyledi, 7.6'sı sorulara yanıt vermedi, 5.6'sı LGBTQ olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre Z Kuşağı diye nitelenen 18-23 yaş arası grupta her 6 kişiden biri kendini LGBTQ olarak tanımladı.

Gallup'un bu konudaki son anketinde LGBTQ olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 4.5 çıkmıştı.

LGBTQ katılımcılar içinde yüzde 54.6 biseksüel, yüzde 24.5 gey, yüzde 11.7 lezbiyen, yüzde 11.3 transseksüel, yüzde 3.3 queer (kuir) olduğunu belirtti.

Katılımcılara bir kategoriden fazlasını seçme tercihi sunuldu.

5.6% of Americans classify themselves as LGBTQ – up from 4.5 % in 2017 - surveyhttps://t.co/CtIG1yeGF4 — RT (@RT_com) February 25, 2021

Siyasi bakımdan liberal ve Demokrat Partililer daha büyük grup

Siyasi ideoloji bakımından liberallerin yüzde 13'ü, ılımlıların yüzde 4.4'ü, muhafazakarların yüzde 2.3'ü kendini LGBTQ olarak tanımladı.

Parti tutanlardan Demokrat Partililerin yüzde 8.8'i, bağımsızların yüzde 6.5'i, Cumhuriyetçilerin yüzde 1.7'si kendisini LGBTQ kategorisine koydu.

Erkeklere kıyasla daha fazla sayıda kadın LGBTQ olduğunu söyledi

Kadınların yüzde 6.4'ü, erkeklerin yüzde 4.9'u kendisini LGBTQ olarak tanımladı.

Eğitim düzeyi bakımından bir fark ortaya çıkmadı, üniversite mezunlarının yüzde 5.6'sı, mezunu olmayanların yüzde 5.7'si LGBTQ kimliğini dile getirdi.

Gallup: Artış sürecek

Gallup, yaşlı kuşaklara kıyasla genç kuşakların daha fazla kendini 'heteroseksüel değil' ya da LGBTQ olarak tanımladığı, bunun büyük olanların cinsiyet kimliğiyle ilgili konuşma alışkanlığının olmasından da kaynaklanabileceği, gelecekte LGBTQ olduğunu söyleyenlerdeki artışın devam etmesinin beklendiği değerlendirmesini yaptı.