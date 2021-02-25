ABD Başkanı Biden yeşil karttaki kısıtlamaları kaldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirterek kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

ABD Başkanı Biden, eski başkan Donald Trump'ın ABD'de yaşama ve çalışma izni sağlayan yeşil karta getirdiği kısıtlamaları kaldırdı.

President Biden revokes Trump’s ban for green card applicants in US https://t.co/sLiVF93tah pic.twitter.com/ZbQV5kA0Vj — Nairametrics (@Nairametrics) February 25, 2021

​Biden, yayımladığı bildiride, yeşil kart üzerindeki kısıtlamaların ABD'nin çıkarlarına hizmet etmediğini ve ABD ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Biden, söz konusu kısıtlamaların aile birleşimini engellediğini de ifade etti.

Eski başkan Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı işsizliği gerekçe göstererek 'ABD vatandaşlarını korumak amacıyla' geçen yıl yeşil kart uygulamasını ve yabancı işçilerin ülkeye girişlerini kısıtlama kararı almıştı.