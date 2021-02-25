New York’ta koronavirüsün 'endişe verici' yeni bir türü bulundu

Koronavirüs salgınında en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı ABD’de araştırmacılar, New York’ta virüsün yeni bir türünün bulunduğunu duyurdu. Söz konusu türün, New York'ta birçok mahalleye ve eyaletin kuzeydoğusuna yayıldığı belirtildi.

ABD’nin New York eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 'endişe verici' yeni bir türünün bulunduğu bildirildi.

Fears are mounting over a new strain of the coronavirus spreading fast in New York City that could potentially weaken the effectiveness of vaccines. Meanwhile, Johnson & Johnson’s single-dose vaccine is one step closer to approval. @tomcostellonbc reports. pic.twitter.com/qO1uAxtea7 — TODAY (@TODAYshow) February 25, 2021

Söz konusu türün, New York'ta birçok mahalleye ve eyaletin kuzeydoğusuna yayıldığı da belirtildi.

‘Afrika'daki türe benziyor'

'B.1.526' adı verilen yeni türün, Afrika’da kaydedilen ve 'B.1351' adı verilen virüs varyantı ile benzer olduğu kaydedildi.

Bunun yanı sıra yeni varyantta 'E484K' mutasyonu gözlemlendiği bildirildi.

En çok ölüm Kaliforniya eyaletinde

Öte yandan ABD’nin Kaliforniya eyaleti, yeni tip koronavirüse bağlı 50 binin üzerinde can kaybı sayısı ile ülkede en çok ölümün kaydedildiği eyalet oldu.

John Hopkins Üniversitesinin açıkladığı verilere göre, Kaliforniya’da Kovid-19’a bağlı ölüm sayısı 50 bin 972’e yükseldi.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen ve yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip eyaleti Kaliforniya’da, bugüne dek 3.5 milyonun üzerinde Kovid-19 vakası kaydedildi.