Guatemala da Sputnik V’yi tescilleyen ülkelere katıldı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) basın servisi, Guatemala Sağlık Bakanlığı’nın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'yi tescil ettiğini açıkladı.

RDIF’in açıklamasında, "Aşının tescili hızlandırılmış bir prosedür çerçevesinde gerçekleştirildi. Guatemala, Sputnik V aşısının onaylandığı 37. ülke oldu" ifadeleri kullanıldı.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, "Guatemala, Orta Amerika'da Sputnik V aşısını tescil eden üçüncü devlet oldu" diye ekledi.