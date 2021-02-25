Anket: ABD'lilerin yüzde 38'i yeniden 'özgürce seyahat edebilmek' için seksten vazgeçmeye hazır

Yakın zamanda ABD'de yapılan bir ankete göre, seyahat tutkunları arasında, yeniden 'özgürce seyahat edebilmek' için seksten veya paradan vazgeçebileceğini belirtenlerin oranı yüzde 38. Bu uğurda tüm birikiminden vazgeçebileceğini, hatta eşini terk edebileceğini söyleyenler de var.

Tatil sitesi Trivago'nun ABD'de yaptığı bir ankette katılımcıların yüzde 38'i, pandemi öncesinde olduğu gibi 'özgürce seyahat edebilmek' için seksten ve paradan feragat edebileceğini belirtti.

Are you one of them? After staying home for nearly a year, Americans said they would willingly give up love, sex or money in exchange for a vacation, according to a recent survey. https://t.co/2zdfl2NNnf — NBC New York (@NBCNewYork) February 25, 2021

​Ankete katılanların yüzde 80'inden fazlası, seyahatin çok yönlü hayatın bir parçası olduğunu söyledi.

Katılımcıların yüzde 48'i ise seyahat uğruna işinden vazgeçebileceğini, yüzde 38'i bir yıl boyunca seksten feragat edebileceğini, 4'te 1'i tüm birikiminden vazgeçebileceğini, 5 kişiden 1' de partnerini terk edebileceğini ifade etti.

Ancak bu, Amerikalıların egzotik yerlere uçmaya hazır oldukları anlamına gelmiyor. Çoğu katılımcı, 'rüya gibi bir tatil' fikrinin yerini artık arkadaşlarla ve aileyle vakit geçirme fırsatına bıraktığını söyledi.

Trivago, Ocak ayı başında ABD ve İngiltere'de 2 binden fazla yetişkin katılımcıyla yaptığı anketler sonucunda bu verilerin elde edildiğini açıkladı.