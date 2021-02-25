Teksas'taki krizden kaçan senatör Ted Cruz'un Pinata'sı yapıldı

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Teksas'ın Dallas şehrindeki bir mağaza, eyaletteki dondurucu soğuklar ve elektrik kesintisinin yarattığı krize rağmen Meksika'ya tatile giden Teksas Senatörü Ted Cruz'un Pinata'sını yaptı.

Mağaza sahiplerinden Carlos De La Fuende, "İnsanlara bu zorlu zamanlarda iyi bir kahkaha sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Meksika'ya özgü içine şeker, sakız gibi tatlı yiyeceklerle veya oyuncaklarla doldurulan bir kuklanın yüksek bir yere asılması ile oynanan bir oyun olan Pinata'nın bu kez bir senatörün görüntüsünde hazırlanmış olması, sosyal medyada da ilgi gördü.

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