ABD'den Venezüella'nın AB temsilcisini sınır dışı etmesine kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya yanıt vererek "Maduro rejimi, AB’nin Venezüella Temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa’yı sınır dışı ederek Venezüella halkının insan hakları ve Venezüella'da demokrasinin önemli bir uluslararası destekçisini de ortadan kaldırmış oldu" dedi.

Price, Caracas'ı attığı bu adımdan dolayı kınadıklarını belirtti.

Venezüella'nın attığı 'bu adımla daha da yalnızlaşacağını' iddia eden Price, "Dünya Venezüella'nın demokrasiye dönme çağrısında birleşmiş durumdadır" diye konuştu.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta 'demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri' gerekçesiyle Venezüellalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezüellalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Bunun üzerine AB de Venezüella'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.