Pentagon, pandemi döneminde askeri akademilerdeki cinsel taciz raporunu açıkladı

ABD askeri akademilerinde cinsel taciz ve saldırılarla ilgili Pentagon'un yıllık raporunda geçmiş yıllara kıyasla çok düşük bir sayı kaydedildi. Pentagon, bunun Kovid-19 pandemisinde eğitimin sekteye uğraması ve kendilerinin de yüz yüze görüşme yapamamasından kaynaklandığını belirtti

ABD'de askeri akademilerde çok yaygın olduğu bilinen ama genelde resmi şikayet konusu edilmeyen cinsel taciz ve saldırılarla ilgili Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yıllık raporunda geçmiş yıllara kıyasla çok düşük bir sayı kaydedildi.

Pentagon'un 2019-20 eğitim yılında erkek ve kadınları kapsayan raporunda, öğrencilerle düşük rütbeli subayların kurban ya da fail zanlısı olduğu 129 cinsel saldırı ihbarı yapıldığı belirtildi. Bu sayı, 2018-19 eğitim yılında 149'du.

Raporda öğrencilerle düşük rütbeli subayların kurban olduğu cinsel saldırı ihbarlarının sayısının 88 olduğu belirtildi. Bu sayı, 2018-19 eğitim yılında 122'ydi.

Öğrenciler eve gönderildikten sonra büyük düşüş

Pentagon, bu durumu, Kovid-19 pandemisinde eğitimin sekteye uğraması ve kendilerinin de yüz yüze görüşme yapamamasıyla izah etti.

Kara, deniz, hava harp akademilerindeki yaklaşık 12 bin öğrenci, 2020 yılının mart ayının ortasında eve gönderilmişti.

Yarı yarıya düşüşün öğrencilerin eve gönderildiği eğitim yılının son dönemine denk geldiğini aktaran Pentagon, kara akademisinde şikayet sayısında 20, deniz ve hava akademilerinde 3'er azalma olduğunu kaydetti.

2017-18'de büyük artış saptanmıştı

2017-18 raporunda 747 öğrenci istenmeyen cinsel temas şikayetinde bulunmuştu. 2015-16 raporunda bu sayı 507 olduğundan, yüzde 47 artışa denk geliyordu.

Sıfır hoşgörü politikası

Cinsel taciz-saldırıyla mücadele için sıfır hoşgörü politikası uyguladığına ve çok sıkı önlemler aldığına dair açıklamalar yapan Pentagon, son raporu yayımlarken, "Ordu, cinsel tacizi-saldırıyı önlemeye tümüyle kararlıdır. Bu yıpratıcı davranışlar, halkımıza zarar veriyor, hazırlıklılığı yok ediyor ve Amerikan halkı ile bize oğullarını ve kızlarını gönderen ebeveynlerin güvenini zayıflatıyor" dedi.

Yeni ABD yönetiminin Savunma Bakanı, emekli general Llyod Austin de "Cinsel saldırı meselesini çok çok ciddiye alıyorum. Uzan zamandır bu konuda ciddiyetle çalışıyoruz, ama henüz düzeltemedik. Düzeltmek için gücümüz dahilinde her şeyi yapacağız" diye konuştu. Austin daha önce Pentagon'un cinsel saldırıyı önleme programlarının gözden geçirilmesi talimatını vermişti.