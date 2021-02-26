Beyaz Saray: Suriye'deki operasyondan önce Pentagon, Kongre liderlerini bilgilendirdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD ordusunun dün gece Suriye'de Irak saldırılarıyla ilişkili olduğu gerekçesi ile İran destekli gruplara düzenlediği hava saldırısından önce Savunma Bakanlığının (Pentagon) Kongre liderlerini bilgilendirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Teksas ziyareti esnasında, uçaktaki gazetecilere açıklama yapan Psaki, dün geceki operasyon ile ilgili ilk kez konuştu.

Psaki, "Söz konusu operasyondan önce Pentagon, Kongre liderlerini bilgilendirdi. Yönetim de Kongreyi bugün birçok seviyede bilgilendirdi. Gelecek hafta gizli brifingler de yapılacak" ifadesini kullandı.

Suriye'deki operasyon ile ABD'nin İran'a ne tarz bir mesaj verdiğinin sorulması üzerine Psaki, "Başkan Biden, Amerikan halkını korumak için eyleme geçeceğine ilişkin açık bir mesaj gönderiyor" yanıtını verdi.

Psaki, operasyonun "orantılı bir saldırı" olduğunu savundu.

ABD'den Suriye'de hava saldırısı

ABD, Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de 'İran destekli gruplara' ait bir yere dün hava saldırısı düzenlemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri, doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi" açıklamasında bulunmuştu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı Demokrat Senatörlerden de tepki toplamış, Demokrat Senatör Tim Kaine, Joe Biden yönetimine, 'saldırının yasal zemini' üzerine Kongreyi bilgilendirmesi çağrısında bulunmuştu.