Seçim mağlubiyetinden sonra ilk kez konuşma yapan Trump: Kim bilir belki onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim

Amerikan Muhafazakar Birliği (CPAC) 2021 etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Beni özlediniz mi? Bu kadar başarılı bir yolculuk daha olmadı. Dört yıl önce hep birlikte başlattık ve bu yolculuk henüz bitmedi. Yanınızda mücadele etmeye devam edeceğimi söylemek istiyorum. Yeni bir parti kurmayacağız. Cumhuriyetçi Parti'miz var, yeniden birlik olacak ve hiç olmadığı kadar güçlü olacak. Yeni bir parti kurmayacağım.

​- Sahte haberler. 'Hadi yeni bir parti kuralım, oyları bölelim ki hiç kazanamayasın.' Hayır, bununla ilgilenmiyoruz. Yeterince desteğimiz var. Hiçkimsenin daha önce duymadığı sayıları görüyoruz. Harika sayılar görüyoruz ve bunun için sizlere teşekkür etmek istiyorum.

- Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Seçim münazaralarında bunlardan hiç bahsetmemişti. Gerçi neyden bahsettiğini de anlayamamıştık. Seçim kampanyası yalanlarla doluydu.

Trump: Biden yönetiminin kötü olacağını hepimiz biliyorduk. Ama ne kadar kötü olacağını hayal bile edememiştik. Seçim münazaralarında bunlardan hiç bahsetmemişti. Gerçi neyden bahsettiğini de anlayamamıştıkhttps://t.co/Oa5Lc1Dl7K pic.twitter.com/UuTmY0Wpzg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2021

- Joe Biden, modern tarihte en korkunç ilk bir ay performansına sahip ABD Başkanıdır. Bu doğru. Biden yönetimi iş karşıtı, aile karşıtı, sınır karşıtı, enerji karşıtı, kadın karşıtı ve bilim karşıtı olduğunu çoktan kanıtladı bile. Kısacık 1 ay içerisinde 'Önce Amerika'dan 'En son Amerika'ya geçtik. Bunu düşünebiliyor musunuz?

Trump: Joe Biden, modern tarihte en korkunç ilk bir ay performansına sahip ABD Başkanıdır. Bu doğru. Biden yönetimi iş karşıtı, aile karşıtı, sınır karşıtı, enerji karşıtı, kadın karşıtı ve bilim karşıtı olduğunu çoktan kanıtladı bilehttps://t.co/Oa5Lc1Dl7K pic.twitter.com/1LZipcf8pD — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2021

- Kim bilir belki de onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim.

Amerikan Muhafazakarlar Birliği toplantısında alkışlar susmadı: Trump, 'Kim bilir belki de onları üçüncü kez yenmeye karar verebilirim' diyerek başkanlığa adaylık sinyali verdihttps://t.co/Oa5Lc1Dl7K pic.twitter.com/keRVGkrXDQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2021

​- (Paris İklim Anlaşması) En temiz havaya, en temiz suya, ve pek çok şeye sahibiz. Neden yeniden bu anlaşmaya geri dönmemiz gerektiğini bilmiyorum.

Trump'tan ​Paris İklim Anlaşması açıklaması: En temiz havaya, en temiz suya, ve pek çok şeye sahibiz. Neden yeniden bu anlaşmaya geri dönmemiz gerektiğini bilmiyorumhttps://t.co/Oa5Lc1Dl7K pic.twitter.com/xsho4rCVgr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2021

​- Genç kadın ve kızlar, biyolojik olarak erkek olan kişilere karşı yarışmak zorunda bırakıldıkları için öfke duyuyorlar.

Trump trans bireyler için 'biyolojik erkekler' ifadesini kullandı: Genç kadın ve kızlar, biyolojik olarak erkek olan kişilere karşı yarışmak zorunda oldukları için öfke duyuyorlarhttps://t.co/Oa5Lc1Dl7K pic.twitter.com/nLwlRwQY5k — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 28, 2021

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