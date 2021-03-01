ABD Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Husilerin saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Price, açıklamasında, "ABD, 27 Şubat günü Husiler tarafından Suudi Arabistan'daki yerleşim yerlerine düzenlen saldırıları şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Ned Price, söz konusu saldırıların sadece Suudi Arabistan'ın güvenliğini değil, Yemen'e yönelik barış ve istikrar girişimlerine de zarar verdiğini ifade etti.

Riyad'ın güvenlik endişelerine cevap vermeye devam edeceklerini kaydeden Price, Husilere bu tür saldırılarına son verme çağrısında bulundu.

We call on the Houthis to end these egregious attacks against Saudi Arabia and work towards peace for the Yemeni people. https://t.co/m24hcUAh2C — Ned Price (@StateDeptSpox) February 28, 2021

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilerine yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini belirtmişti.