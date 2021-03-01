Biden'la gazeteciler arasında ilk ihtilaf: Beyaz Saray'a girmek 170 dolarlık koronavirüs testi ücretine tabi

ABD'de 45. Başkan Donald Trump'tan çok çekmiş gazeteciler, yeni Başkan Joe Biden'dan beklemedikleri bir darbe yedi. Beyaz Saray muhabirleri, kendilerini, işlerini yapabilmek için üste para ödemek zorunda kalacakları bir konumda buldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın basın ofisi, Beyaz Saray'a giren herkese zorunlu yapılan koronavirüs testleri için bugünden itibaren gazetecilerden ücret almaya dair bir plan sundu. Test ücreti 170 dolar (yaklaşık 1250 lira) olarak konuldu.

Bedava testler bir yılda Beyaz Saray bütçesini 'çökertti'

Bugüne dek test ücretlerini Beyaz Saray karşılıyordu. Ancak Beyaz Saray'a her gün onlarca gazeteci girerken, bir yıldır bedava test yapılmasının 'süper gücün' yönetim merkezinin bütçesine ağır yük getirdiği belirtildi. Bu yükü artık medya kuruluşlarına fatura etmeye karar veren Beyaz Saray, gazetecilere 'girmek için test yaptırmak, test yaptırmak için para ödemek zorundasın' kartını çıkardı. Bu, kimisi büyük ve ana akım, kimisi küçük ve bağımsız, alternatif medya kuruluşlarının federal hükümetin kasasına on binlerce dolar akıtması anlamına gelecek.

This is a violation of Free Speech. @POTUS should be ashamed. NO ONE should have to pay to cover the president. For any reason. Many smaller organizations can't afford this. No freelancer or independent will be able to pay this cost. https://t.co/zwiRwNRwPY — Brian J. Karem (@BrianKarem) February 26, 2021

'Korona değil, gelir testi'

Başkanlık basın yetkilileriyle sorun çıktığında gazetecileri temsil eden Beyaz Saray Muhabirleri Derneği, plana tepki göstererek, 170 dolarlık test ücretinin küçük medya kuruluşları tarafından karşılanamayacağına dikkat çekti. Derneğin bir üyesi "Beyaz Saray'la ilgili yayın yapabilmek için gelir testi" tepkisini gösterirken, hiçbir federal kurumun gazetecilerden test ücreti almadığını hatırlattı.

8 kişilik ekibe 1360 dolarlık fatura

Test ücreti, büyük haber ağlarına da fazla gelebilir. Zira TV kanalları, her gün Beyaz Saray'a muhabirinden yapımcısına, kameramanından teknisyenine dek 8'er kişilik ekipler gönderiyor. 8 kişilik ekibin toplam test ücreti ise 1360 dolara denk geliyor. Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Beyaz Saray'da haber kuruluşlarının toplu varlığı günde 80 kişiyle sınırlandırıldı.

Beyaz Saray yayını için eli cebe atmak şart

Medya kuruluşları uzun zamandır Beyaz Saray'la ilgili yayın yapmak için çeşitli ücretler ödüyor. Örneğin gazeteciler Başkan ile Air Force One'da yolculuk etmek, Başkan'ın ziyaretlerine katılmak, havuz görevi kapsamında Başkan'a eşlik ederken yedikleri yemekler için ücret ödemek zorundalar.

Sağlık ve güvenlik istisnası bozulacak mı?

Ama bugüne dek sağlık ve güvenlik önlemlerinden Beyaz Saray sorumlu olduğundan bu tür masrafları da Beyaz Saray ödüyordu. Bir gazeteci, Beyaz Saray'ın yeni güvenlik bariyerlerine işaret ederek "Kimse bize çit faturası kesmedi" dedi.