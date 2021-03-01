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    George Floyd davasında yanlış bilgilerle mücadele için sosyal medya fenomenlerine ödeme yapılacak

    © REUTERS / ERIC MILLER
    ABD
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    ABD'de Minneapolis yetkilileri, George Floyd'un ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin'in davası süresince bilgi dezenformasyonun önüne geçmek için sosyal medya fenomenleriyle işbirliği yapacak. Bu kapsamda görevlendirilen 6 sosyal medya fenomenine davaya ilişkin doğru bilgileri paylaşmaları için 2 bin dolar ödenecek.

    ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, siyah Amerikalı George Floyd adlı kişiyi gözaltına aldığı sırada boğazına diziyle bastıran ve yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in (44) dava süreci devam ediyor. 

    Minneapolis Kent Konseyi, mart ayında gerçekleşmesi planlanan duruşma için sosyal medya fenomenleri ve yerel medyayla işbirliği yapacaklarını açıkladı. 'Doğru İletişim ve Gerilimi Azaltma Planı' kapsamındaki proje için toplam 1 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Bu bütçenin 12 bin doları ise sosyal medya fenomenlerine harcanacak. Konsey tarafından seçilen 6 sosyal medya fenomeni, 'konsey tarafından onaylanmış' bilgileri kamuoyuyla paylaşacak. 

    Konsey tarafından yapılan açıklamada, programın amacı 'yanlış bilgi yayılımını engellemek' ve 'ana dili İngilizce olmayan veya İngilizcesi yeterli olmadığı için ana akım ve yerel medyayı takip edemeyen toplulukların doğru bilgiye ulaşması' olarak belirtildi.

    Söz konusu fenomenlerin kimler olduğunun ise henüz kesin olarak belirlenmediği öğrenildi. 

    Fox News'e konuşan Konsey Sözcülerinden Casper Hill, 6 kişiyi seçmek için şehrin halkla ilişkiler personelinden destek aldıklarını söyledi. 

    Haberde, konsey tarafından alınan bu kararın 'yanlış bilgileri ortadan kaldırmayı ve geçen yıl Floyd'un ölümünün ardından başlayan şiddet ve yağma da dahil olmak üzere huzursuzluğu önlemeyi amaçladığı' belirtildi. 

    'İfade özgürlüğü ve protestoları ortadan kaldırmayı amaçlıyorlar'

    Öte yandan, birçok aktivist "konsey onaylı mesaj paylaşmak" için oluşturulan programa karşı ihtiyatlı davranıyor. WCCO'nun bildirdiğine göre, yerel aktivistler, konseyin ifade özgürlüğü ve protestoları ortadan kaldırmayı amaçladığını savunarak eleştiriyor. 

    Polis Vahşetine Karşı Birleşik Topluluklar Başkanı Michelle Gross, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Bunun sahtelikleri ortadan kaldırmakla ilgili olduğunu sanmıyorum. Bunun bir anlatı oluşturmak ve onu kontrol etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum" dedi. 

    Derek Chauvin davasında jüri seçimi 8 Mart'ta başlayacak. 

    Kefaletle serbest bırakılmıştı

    Floyd’un yaşamını yitirmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin’in geçen ekim ayında  1 milyon dolarlık kefaletle bir sonraki duruşmaya kadar serbest bırakılmıştı. 

    İkinci dereceden cinayetle suçlanan Chauvin, Oak Park Heights’ta bulunan maksimum güvenlikli bir hapishanede kalıyordu.

    Etiketler:
    Irkçılık, Dava, Sosyal medya fenomeni, ABD, Minnesota, Minneapolis, Derek Chauvin, George Floyd
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