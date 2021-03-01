Kayıt
16:21 01 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Asya kökenli Amerikalılar

    New Yorklular, Asyalılara yönelik nefrete karşı yürüdü: 'Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır'

    © AFP 2021 / Damian Dovarganes
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 47
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043923520_0:48:2589:1505_1200x675_80_0_0_22809c5b99e9bd883e07d61198a3308d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/abd/202103011043923375--new-yorklular-asyalilara-yonelik-nefrete-karsi-yurudu-birimize-yapilan-saldiri-hepimize-yapilmis/

    Asya kökenli vatandaşlara karşı ırkçı saldırıların koronavirüs ve Trump'ın da etkisiyle geçen yıl bir hayli arttığı New York'ta yüzlerce kişi ve üst düzey yetkililer bu nefret suçlarına dikkat çekmek için toplandı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktasının Çin olması nedeniyle daha çok ırkçı saldırıya maruz kalan, eski lider Donald Trump'ın da durmadan 'Çin virüsü' diyerek hedef gösterdiği Asya kökenli ABD'liler gidişata dikkat çekmek için önceki gün sokaklardaydı.

    Özellikle yaşlılara karşı ülke genelinde artan saldırıların son örneği geçen perşembe günü 36 yaşındaki bir Asya kökenli vatandaşın bıçaklanması oldu.
    300'ü aşkın kişi ve bazı üst düzey yetkililer de New York'taki Foley Meydanı'nda 'Asyalı Karşıtı Nefrete Karşı Ayaklan' adlı miting için toplandı.

    ​'Birbirimize göz kulak olmalıyız, hepimiz New Yorkluyuz'

    Mitingde, 3 Şubat'ta kendi başına gelen saldırıyı anlatan 61 yaşındaki Filipinler kökenli Noel Quintana, "Metroda saldırıya uğradığım zaman etrafta bir sürü insan vardı ama kimse yardımıma gelmedi, kimse saldırıyı kaydetmedi. Hepimiz New Yorkluyuz. Birbirimize göz kulak olmamız gerekiyor" dedi.

    ​Belediye Başkanı Bill de Blasio: Nefreti durdurun

    New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da toplanan kalabalığa karşı "Asyalılara karşı nefreti durdurun" mesajı verdi.

    Demokrat Senatör Chuck Schumer de koronavirüs pandemisinin başında bu saldırıların artacağına dair işaretler olduğunun altını çizdi.

    New York Eyalet Başsavcısı: Ofisime gelin

    New York Eyalet Başsavcısı Letitia James de bu nefret suçlarının ihbarı için herkese çağrıda bulundu, "Bizden nefret edenleri bildirebilmek için ofisime gelin. İçimizden biri yapılmış bir saldırı hepimize yapılmış sayılır" ifadelerini kullandı.

    'Eski yönetimin suçu, günah keçisi olmaktan yorulduk'

    © REUTERS / TOM BRENNER
    Trump, ırkçılık eleştirilerine kulak asmadı: Virüs Çin'den geliyor, yani bir 'Çin virüsü'
    CNN'e konuşan vatandaşlardan Pearl Sun da artık sokakta yürürken çok tedirgin olduğunu anlattı: "Müzik dinleyemiyorum, podcast dinleyemiyorum. Sokakta etrafımda olup bitenlerin ya da başıma gelebileceklerin farkında olduğumdan emin olmak istiyorum. Bir önceki yönetimin söyleminin tüm bunlarda katalizör görevi gördüğünü düşünüyorum. Asya karşıtlığı hep vardı. Geçmişte bizim için pek iyi olmayan yasalar da vardı. Halihazırda süren bir meseleydi ama eski yönetimin başvurduğu söylem bu nefreti daha da artırdı. Maalesef kolay hedef haline geldik. Yaşlılar savunmasız. Onlara saldırmak korkakça bir hareket. Gerçekten sinirleniyorum."

    Diğer bir New York sakini Will Lex Ham de ailesinin korku ne endişe içinde yaşadığını söyledi. Asya kökenli vatandaşların ülke kaynaklarından yeterince faydalanamadığını vurgulayan Ham, "Yorulduk. Pandemiyle ortaya çıkan birçok sorunun günah keçisi yapılmaktan yorulduk. Göz ardı edilmekten yorulduk" ifadelerini kullandı.

    Irkçı saldırıların sayısı bildirilenden daha fazla

    Mitingi düzenleyen Asya Kökenli Amerikalılar Federasyonu'nun (AAF) açıklamasına göre 2020'de bu vatandaşlara yönelik fiziksel saldırı, sözlü saldırı ve yüzlerine öksürme- tükürme gibi yaklaşık 500 nefret suçu işlendi. Asıl sayının daha fazla olduğunun altını çizen kurum, çoğu suçun yetkililere bildirilmiyor olmasını eleştirdi.

    Nitekim New York Polis Departmanı geçen yıl Asya kökenlilere karşı bildirilen 29 ırkçı saldırı yaşandığını, bunların 24'ünün 'koronavirüs kaynaklı' olduğunu, maruz kalınan nefret suçlarının 2019'a göre 3 kat arttığını açıkladı.

    Alman radyo kanalında Güney Koreli Grammy adayı BTS için ırkçı sözler

    Asya kökenlilere karşı ırkçı davranışlar ve koronavirüsün sebebi olarak bu kişilerin görülmesi ABD'ye özgür bir sorun değil. Son saldırı, Almanya'da Bayern 3 radyosu sunucularından Matthias Matuschik'ten geldi.

    BTS
    © AFP 2021 / Dia Dipasupil
    BTS'ten ırkçılık karşıtı 'Black Lives Matter'a 1 milyon dolar bağış
    Grammy adayı Güney Koreli grup BTS'in, MTV Unplugged programında Coldplay'in klasikleşmiş şarkısı Fix You'yu seslendirmesi sonrası grubu Kovid-19'a benzetti. Coldplay'in kendisinden dahi beğeni toplayan cover'ı Güney Koreli bir sanatçıya yakıştıramayan Matuschik gelen tepkiler üzerine yaptığı ikinci bir açıklamada daha da vahim şeyler söyleyip "Güney Kore'ye karşı bir garezim yok. Sırf bu grup Güney Koreli diye beni yabancı düşmanlığıyla suçlayamazsınız. Arabam Güney Koreli bir markadan" ifadelerini kullandı. Matuschik, Kore Yarımadası tarihine de saygısızlık edip bu şarkıyı söylediği için 'BTS'in gelecek 20 yıl Kuzey Kore'de tatil yapıyor olacağını' söyledi.

    ​Tepkilerin daha da artması üzerine açıklama yayınlayan kanal, Matuschik'in yalnızca kendi görüşünü ironik ve abartılı biçimde ifade ettiğini, kesinlikle yabancı karşıtı olmadığını ama fazla ileri gidip BTS hayranlarının duygularını incittiğini ve özür dilediklerini belirtti.

    Ancak ırkçılığın bir görüş olmadığının altını çizen sosyal medya kullanıcıları, Alman sunucuyla ilgili daha fazla adım atılması gerektiğini düşünüyor. Öyle ki Almanya'da yaşayan Güney Koreli Hansl Chang, "Bu yalnızca BTS ile alakalı değil, özellikle pandemi yüzünden artan ırkçılığa maruz kalan birçok Asyalıyla alakalı" vurgusu yaptı.

    Halsey, Steve Aoki, Lauv ve MAX gibi sanatçılar da BTS'e destek verip ırkçılık karşıtı görüşlerini dile getirdi.

     

    Etiketler:
    Donald Trump, Coldplay, BTS, Bill de Blasio, Irkçılık, Asya, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Gümüşlük koyunda aniden çekilen deniz suyu 3 bin 500 yıllık tarihi Mydos kentine giden kral yolunu ortaya çıkardı.
    Sular çekildi, Bodrum'da tarihi kral yolu ortaya çıktı
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet