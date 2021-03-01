New Yorklular, Asyalılara yönelik nefrete karşı yürüdü: 'Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır'

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktasının Çin olması nedeniyle daha çok ırkçı saldırıya maruz kalan, eski lider Donald Trump'ın da durmadan 'Çin virüsü' diyerek hedef gösterdiği Asya kökenli ABD'liler gidişata dikkat çekmek için önceki gün sokaklardaydı.
Özellikle yaşlılara karşı ülke genelinde artan saldırıların son örneği geçen perşembe günü 36 yaşındaki bir Asya kökenli vatandaşın bıçaklanması oldu.
300'ü aşkın kişi ve bazı üst düzey yetkililer de New York'taki Foley Meydanı'nda 'Asyalı Karşıtı Nefrete Karşı Ayaklan' adlı miting için toplandı.
The rally was held to protest a wave of attacks on Asian Americans, including a large number of elderly people. The stabbing of a 36-year-old man on Thursday is the latest reported incident in NYC. Similar incidents are being reported across the US https://t.co/qPHCvCIzAG— CNN (@CNN) March 1, 2021
'Birbirimize göz kulak olmalıyız, hepimiz New Yorkluyuz'
Mitingde, 3 Şubat'ta kendi başına gelen saldırıyı anlatan 61 yaşındaki Filipinler kökenli Noel Quintana, "Metroda saldırıya uğradığım zaman etrafta bir sürü insan vardı ama kimse yardımıma gelmedi, kimse saldırıyı kaydetmedi. Hepimiz New Yorkluyuz. Birbirimize göz kulak olmamız gerekiyor" dedi.
Noel Quintana, the Filipino man who was attacked on the subway, is at #FoleySquare talking to media about his experience & the need to rise UP against anti-Asian hate. Let's make sure people like Noel never have to feel fear in the city they call home. #RiseUpRally #StopAsianHate pic.twitter.com/01A9lSgxz7— Asian American Federation (@AAFederation) February 27, 2021
Belediye Başkanı Bill de Blasio: Nefreti durdurun
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da toplanan kalabalığa karşı "Asyalılara karşı nefreti durdurun" mesajı verdi.
Demokrat Senatör Chuck Schumer de koronavirüs pandemisinin başında bu saldırıların artacağına dair işaretler olduğunun altını çizdi.
New York Eyalet Başsavcısı: Ofisime gelin
New York Eyalet Başsavcısı Letitia James de bu nefret suçlarının ihbarı için herkese çağrıda bulundu, "Bizden nefret edenleri bildirebilmek için ofisime gelin. İçimizden biri yapılmış bir saldırı hepimize yapılmış sayılır" ifadelerini kullandı.
'Eski yönetimin suçu, günah keçisi olmaktan yorulduk'
Diğer bir New York sakini Will Lex Ham de ailesinin korku ne endişe içinde yaşadığını söyledi. Asya kökenli vatandaşların ülke kaynaklarından yeterince faydalanamadığını vurgulayan Ham, "Yorulduk. Pandemiyle ortaya çıkan birçok sorunun günah keçisi yapılmaktan yorulduk. Göz ardı edilmekten yorulduk" ifadelerini kullandı.
New Yorkers united during a demonstration against anti-Asian violence Saturday. @DaveCarlinTV reports. https://t.co/hEImsWGlqF— CBS New York (@CBSNewYork) February 28, 2021
Irkçı saldırıların sayısı bildirilenden daha fazla
Mitingi düzenleyen Asya Kökenli Amerikalılar Federasyonu'nun (AAF) açıklamasına göre 2020'de bu vatandaşlara yönelik fiziksel saldırı, sözlü saldırı ve yüzlerine öksürme- tükürme gibi yaklaşık 500 nefret suçu işlendi. Asıl sayının daha fazla olduğunun altını çizen kurum, çoğu suçun yetkililere bildirilmiyor olmasını eleştirdi.
Nitekim New York Polis Departmanı geçen yıl Asya kökenlilere karşı bildirilen 29 ırkçı saldırı yaşandığını, bunların 24'ünün 'koronavirüs kaynaklı' olduğunu, maruz kalınan nefret suçlarının 2019'a göre 3 kat arttığını açıkladı.
Alman radyo kanalında Güney Koreli Grammy adayı BTS için ırkçı sözler
Asya kökenlilere karşı ırkçı davranışlar ve koronavirüsün sebebi olarak bu kişilerin görülmesi ABD'ye özgür bir sorun değil. Son saldırı, Almanya'da Bayern 3 radyosu sunucularından Matthias Matuschik'ten geldi.
아름다운 @bts_twt 🤍🤍🤍— Coldplay (@coldplay) February 24, 2021
Love c, g, w & j #BTSUnplugged https://t.co/XkHAwMi0sl
Tepkilerin daha da artması üzerine açıklama yayınlayan kanal, Matuschik'in yalnızca kendi görüşünü ironik ve abartılı biçimde ifade ettiğini, kesinlikle yabancı karşıtı olmadığını ama fazla ileri gidip BTS hayranlarının duygularını incittiğini ve özür dilediklerini belirtti.
Ancak ırkçılığın bir görüş olmadığının altını çizen sosyal medya kullanıcıları, Alman sunucuyla ilgili daha fazla adım atılması gerektiğini düşünüyor. Öyle ki Almanya'da yaşayan Güney Koreli Hansl Chang, "Bu yalnızca BTS ile alakalı değil, özellikle pandemi yüzünden artan ırkçılığa maruz kalan birçok Asyalıyla alakalı" vurgusu yaptı.
Halsey, Steve Aoki, Lauv ve MAX gibi sanatçılar da BTS'e destek verip ırkçılık karşıtı görüşlerini dile getirdi.
MTV UK commented on @BTS_twt "FIX YOU" cover expressing their thoughts about racism 💜 pic.twitter.com/AJgn1UIYlO— ᴮᴱBTS×ARMY ⁷ Voting Team (@01Btsxarmy) February 27, 2021
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