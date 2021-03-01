New Yorklular, Asyalılara yönelik nefrete karşı yürüdü: 'Birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır'

Asya kökenli vatandaşlara karşı ırkçı saldırıların koronavirüs ve Trump'ın da etkisiyle geçen yıl bir hayli arttığı New York'ta yüzlerce kişi ve üst düzey yetkililer bu nefret suçlarına dikkat çekmek için toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çıkış noktasının Çin olması nedeniyle daha çok ırkçı saldırıya maruz kalan, eski lider Donald Trump'ın da durmadan 'Çin virüsü' diyerek hedef gösterdiği Asya kökenli ABD'liler gidişata dikkat çekmek için önceki gün sokaklardaydı.

Özellikle yaşlılara karşı ülke genelinde artan saldırıların son örneği geçen perşembe günü 36 yaşındaki bir Asya kökenli vatandaşın bıçaklanması oldu.

300'ü aşkın kişi ve bazı üst düzey yetkililer de New York'taki Foley Meydanı'nda 'Asyalı Karşıtı Nefrete Karşı Ayaklan' adlı miting için toplandı.

The rally was held to protest a wave of attacks on Asian Americans, including a large number of elderly people. The stabbing of a 36-year-old man on Thursday is the latest reported incident in NYC. Similar incidents are being reported across the US https://t.co/qPHCvCIzAG — CNN (@CNN) March 1, 2021

​'Birbirimize göz kulak olmalıyız, hepimiz New Yorkluyuz'

Mitingde, 3 Şubat'ta kendi başına gelen saldırıyı anlatan 61 yaşındaki Filipinler kökenli Noel Quintana, "Metroda saldırıya uğradığım zaman etrafta bir sürü insan vardı ama kimse yardımıma gelmedi, kimse saldırıyı kaydetmedi. Hepimiz New Yorkluyuz. Birbirimize göz kulak olmamız gerekiyor" dedi.

Noel Quintana, the Filipino man who was attacked on the subway, is at #FoleySquare talking to media about his experience & the need to rise UP against anti-Asian hate. Let's make sure people like Noel never have to feel fear in the city they call home. #RiseUpRally #StopAsianHate pic.twitter.com/01A9lSgxz7 — Asian American Federation (@AAFederation) February 27, 2021

​Belediye Başkanı Bill de Blasio: Nefreti durdurun

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da toplanan kalabalığa karşı "Asyalılara karşı nefreti durdurun" mesajı verdi.

Demokrat Senatör Chuck Schumer de koronavirüs pandemisinin başında bu saldırıların artacağına dair işaretler olduğunun altını çizdi.

New York Eyalet Başsavcısı: Ofisime gelin

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James de bu nefret suçlarının ihbarı için herkese çağrıda bulundu, "Bizden nefret edenleri bildirebilmek için ofisime gelin. İçimizden biri yapılmış bir saldırı hepimize yapılmış sayılır" ifadelerini kullandı.

'Eski yönetimin suçu, günah keçisi olmaktan yorulduk'

CNN'e konuşan vatandaşlardan Pearl Sun da artık sokakta yürürken çok tedirgin olduğunu anlattı: "Müzik dinleyemiyorum, podcast dinleyemiyorum. Sokakta etrafımda olup bitenlerin ya da başıma gelebileceklerin farkında olduğumdan emin olmak istiyorum. Bir önceki yönetimin söyleminin tüm bunlarda katalizör görevi gördüğünü düşünüyorum. Asya karşıtlığı hep vardı. Geçmişte bizim için pek iyi olmayan yasalar da vardı. Halihazırda süren bir meseleydi ama eski yönetimin başvurduğu söylem bu nefreti daha da artırdı. Maalesef kolay hedef haline geldik. Yaşlılar savunmasız. Onlara saldırmak korkakça bir hareket. Gerçekten sinirleniyorum."

Diğer bir New York sakini Will Lex Ham de ailesinin korku ne endişe içinde yaşadığını söyledi. Asya kökenli vatandaşların ülke kaynaklarından yeterince faydalanamadığını vurgulayan Ham, "Yorulduk. Pandemiyle ortaya çıkan birçok sorunun günah keçisi yapılmaktan yorulduk. Göz ardı edilmekten yorulduk" ifadelerini kullandı.

New Yorkers united during a demonstration against anti-Asian violence Saturday. @DaveCarlinTV reports. https://t.co/hEImsWGlqF — CBS New York (@CBSNewYork) February 28, 2021

Irkçı saldırıların sayısı bildirilenden daha fazla

Mitingi düzenleyen Asya Kökenli Amerikalılar Federasyonu'nun (AAF) açıklamasına göre 2020'de bu vatandaşlara yönelik fiziksel saldırı, sözlü saldırı ve yüzlerine öksürme- tükürme gibi yaklaşık 500 nefret suçu işlendi. Asıl sayının daha fazla olduğunun altını çizen kurum, çoğu suçun yetkililere bildirilmiyor olmasını eleştirdi.

Nitekim New York Polis Departmanı geçen yıl Asya kökenlilere karşı bildirilen 29 ırkçı saldırı yaşandığını, bunların 24'ünün 'koronavirüs kaynaklı' olduğunu, maruz kalınan nefret suçlarının 2019'a göre 3 kat arttığını açıkladı.

Alman radyo kanalında Güney Koreli Grammy adayı BTS için ırkçı sözler

Asya kökenlilere karşı ırkçı davranışlar ve koronavirüsün sebebi olarak bu kişilerin görülmesi ABD'ye özgür bir sorun değil. Son saldırı, Almanya'da Bayern 3 radyosu sunucularından Matthias Matuschik'ten geldi.

Grammy adayı Güney Koreli grup'in, MTV Unplugged programında Coldplay'in klasikleşmiş şarkısı'yu seslendirmesi sonrası grubu Kovid-19'a benzetti. Coldplay'in kendisinden dahi beğeni toplayan cover'ı Güney Koreli bir sanatçıya yakıştıramayan Matuschik gelen tepkiler üzerine yaptığı ikinci bir açıklamada daha da vahim şeyler söyleyip "Güney Kore'ye karşı bir garezim yok. Sırf bu grup Güney Koreli diye beni yabancı düşmanlığıyla suçlayamazsınız. Arabam Güney Koreli bir markadan" ifadelerini kullandı. Matuschik, Kore Yarımadası tarihine de saygısızlık edip bu şarkıyı söylediği için 'BTS'in gelecek 20 yıl Kuzey Kore'de tatil yapıyor olacağını' söyledi.

​Tepkilerin daha da artması üzerine açıklama yayınlayan kanal, Matuschik'in yalnızca kendi görüşünü ironik ve abartılı biçimde ifade ettiğini, kesinlikle yabancı karşıtı olmadığını ama fazla ileri gidip BTS hayranlarının duygularını incittiğini ve özür dilediklerini belirtti.

Ancak ırkçılığın bir görüş olmadığının altını çizen sosyal medya kullanıcıları, Alman sunucuyla ilgili daha fazla adım atılması gerektiğini düşünüyor. Öyle ki Almanya'da yaşayan Güney Koreli Hansl Chang, "Bu yalnızca BTS ile alakalı değil, özellikle pandemi yüzünden artan ırkçılığa maruz kalan birçok Asyalıyla alakalı" vurgusu yaptı.

Halsey, Steve Aoki, Lauv ve MAX gibi sanatçılar da BTS'e destek verip ırkçılık karşıtı görüşlerini dile getirdi.