Trump, 6 Ocak Kongre saldırısını TV'den canlı izleyerek keyfini çıkardığı iddiasını reddetti

ABD'de seçimleri kaybetmesini geniş çaplı hileye bağlayan 45. Başkan Donald Trump, koltuktan gitmeden evvel düzenlediği mitingin ardından taraftarlarının Kongre'ye saldırmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'TV'yi çok sonra açtım'

Başkanlık sonrası ilk konuşmasını dün Amerikan Muhafazakar Birliği'nin geleneksel yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda (CPAC) yapan Trump, buna koşut Fox News'a verdiği mülakatta, biri polis 5 kişinin öldüğü 6 Ocak Kongre saldırısını televizyondan canlı izlediğine dair The Washington Post gazetesinin iddiasını reddetti.

"Doğru habercilik değil. Birincisi TV izlemiyordum, daha sonra öğrendiğimde, TV'yi açtım ve daha başka bir çok şey yaptım" diyen Trump, hem saldırıyı kınadı hem de saldırıya gösterilen infiali 'çifte standart' diye niteledi.

Trump says he was not watching live TV coverage of Capitol Hill riot https://t.co/BgCHNI06L9 pic.twitter.com/QyFDoRDQaI — lana randa (@lana_randa) March 1, 2021

'Sevgi festivaliydi'

Polisin cezasız kalan ırkçı cinayetlerine karşı ABD'den dünyaya yayılan Siyah Yaşamlar Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına atıfla "Washington'ı yanarken gördüğünüzde ve Seattle'ı ve Portland'ı ve tüm diğer yerleri yanarken gördüğünüzde, Antifa yüzünden, radikal sol yüzünden, hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor" diye konuşan Trump, saldırıdan önce kendi düzenlediği mitingle ilgili yönetiminin Savunma Bakanlığını uyardığını söyledi. Mitinginin bir 'kutlama' şeklinde geçtiğini savunan Trump, "Bir sevgi festivaliydi, güzel bir şeydi" dedi.

'Kendisine ulaşılamıyordu, bilin bakalım, neden?'

Trump'ın eski bir danışmanı Kongre'ye ölüm ve yıkım getiren 6 Ocak vakasıyla ilgili 45. Başkan hakkında Post'a şu iddiada bulunmuştu:

"Kendisine ulaşılamıyordu, biliyor musunuz neden? Çünkü TV'de canlı yayın vardı. Eğer TiVo'da video akışındaysa arada mola verip telefonlara bakar, TV'de canlı yayın varsa kesintisiz izler ve o gün de işi gücü bırakıp her şeyin olup bitişini izliyordu."