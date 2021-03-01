Teksas'ta kar fırtasının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hâlâ yüz binler su kaynatmak zorunda

ABD'nin güney eyaletlerini 13 Şubat'ta vurmaya başlayan kar fırtınasının açtığı yaralar, petrol zengini Teksas'ta hala sarılamadı. 509 bin 206 kişiyi etkileyen 458 su kaynatma talimatnamesinin yürürlükte kalmaya devam ettiği açıklandı. Halk yardımlaşma yoluyla su sorununu aşmaya çalışıyor.

ABD'nin Teksas eyaletini teslim alan 13-17 Şubat'taki kar fırtınasının hala yaraları sarılmaya çalışılırken, günlerce elektrik ve sular kesik halde yaşam mücadelesi veren Teksaslılara yönelik suyu tüketmeden önce kaynatma talimatı devam ediyor.

Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu (TCEQ), pazar günü yaptığı açıklamada, 17 milyon Teksaslıyı etkileyen 1709 su kaynatma talimatnamesinin kaldırıldığını, ancak 509 bin 206 Teksaslıyı etkileyen 458 su kaynatma talimatnamesinin hala yürürlükte olduğunu duyurdu.

Many people in Texas have gone without water for over a week https://t.co/3XClnlPoKu — CNN (@CNN) March 1, 2021

Donan su borularının patladığı Teksas'ta eyalet su sistemi tam onarılamadığından ve halk çeşitli yollardan su elde etmeye çalıştığından, sağlık açısından suyun kaynatılması önem arz ediyor.

Su paylaşma ve dağıtma seferberliği

Eyalette şubat ortasından beri on milyonlarca şişe su dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor. Ama bu seferberlik yeterli olmuyor.

Musluklarından tekrar su akmaya başlayanlar bunu susuzluk çekmeye devam edenlerle paylaşıyor. Rahipler gibi toplum liderleri, polis teşkilatı gibi kamusal yerlerden bidonlara doldurdukları suları ihtiyacı olanlara dağıtmak gibi çalışmalar yürütüyor.

11 eyalette en az 80 ölü

Güney eyaletlerini kasıp kavuran, altyapıyı yıkan ve temel hizmetleri devre dışı bırakan kar fırtınası, 11 eyalette en az 80 can aldı. Bunların en az 47'si Teksas'ta kaydedildi.