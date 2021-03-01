ABD’den Ukrayna’ya 125 milyon dolarlık askeri yardım paketi

ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya silah ve eğitim desteği olarak 125 milyon dolarlık yardım paketi oluşturulduğunu bildirildi.

Basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Pentagon’un Ukrayna’ya silah, eğitim ve danışmanlık desteği olarak 125 milyon dolarlık yardım sağlayacağını belirtti.

Kirby, “Bakanlık, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında eğitim, silah ve danışmanlık hizmetleri içeren 125 milyon dolarlık yardım paketini duyuruyor” diye konuştu.

Pentagon sözcüsü ayrıca söz konusu paketin, ABD'nin Kiev'e ‘Ukrayna’nın kendisini Rus saldırganlığına karşı daha etkili bir şekilde savunabilmesi için savunma silahları’ sağlama istekliliğini kanıtladığını sözlerine ekledi.

Moskova ve Kiev arasındaki ilişkiler, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde yaşanan olaylar ortamında bozulmuştu. Ocak 2015'te Ukrayna parlamentosu, Rusya'nın 'saldırgan ülke' olarak adlandırıldığı bir bildiriyi kabul etmişti.

Kiev, Moskova'yı ülkenin işlerine müdahale etmekle, özellikle de Donbass'taki çatışmalara katılmakla suçluyor. Bu iddiaları reddeden Moskova ise, Ukrayna'daki iç çatışmalara taraf olmadığını ve bu ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin bir an önce aşılması için çaba sarf ettiğini her fırsatta vurguluyor.