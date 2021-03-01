ABD’nin BM Daimi Temsilcisi: Rusya ile işbirliği yapabileceğimiz alanlar var

ABD’nin yeni atanan BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, bugün düzenlenen basın toplantısında ABD’nin BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde Rusya ile işbirliği yapılabilecek alanlar bulunduğuna inandığını ifade etti.

Thomas-Greenfield, “Aramızda anlaşmazlıklar var ve çoğunuz bunların ne olduğunu biliyorsunuz, ancak Ruslarla işbirliği yapmayı umduğumuz alanlarımız da var. Özellikle (BM) Güvenlik Konseyi'nde dünyaya barış, güvenlik ve refah getirmek için birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.

ABD’li diplomat ayrıca geçen cuma Rus mevkidaşı Vasiliy Nebenzya ile görüştüğünü ve kendisi ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.

Thomas-Greenfield geçen hafta Rusya ve Çin’in BM daimi temsilcileri Vasiliy Nebenzya ve Zhang Jun ile bir araya gelmişti.