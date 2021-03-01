ABD Dışişleri: Aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Suudi Arabistan'a baskıyı sürdüreceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Kongre'ye sunulan rapor ve bir dizi Suudi yetkiliye uygulanan yaptırımlar hakkında açıklamada bulundu.
Price, bugün düzenlediği basın toplantısında, yaptırımlar sonrasında Suudi Arabistan konusunda 'geleceğe odaklandıklarını' belirterek, aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Riyad'a baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Suudi Arabistan'a gelecekte yapılacak silah satışlarının ABD'nin çıkarları ve değerleri göz önüne alınarak yapılacağını kaydeden Price, ayrıca Riyad'a, Kaşıkçı cinayetini gerçekleştirdiği belirtilen Acil Müdahale Gücü'nü dağıtma çağrısı yaptı.
Kaşıkçı cinayetine ilişkin 76 Suudi yetkiliye vize kısıtlaması getirildiğini hatırlatan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptırıma uğrayanların kimliği hakkında vermeyeceklerini dile getirdi.
Öte yandan Price, "Suudi Veliaht Prensinin ABD'yi ziyaret etme planlarından haberdar değilim" diye konuştu.
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