ABD Dışişleri: Aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Suudi Arabistan'a baskıyı sürdüreceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan ile ilişkilerde 'geleceğe odaklandıklarını' ancak ülkede tutuklu bulunan aktivistlerin serbest bırakılması konusunda Riyad'a baskı yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.