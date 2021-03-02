Trump, 2024 başkanlık seçimleri için yarışması halinde Cumhuriyetçi Parti'de rakipsiz olacağı görüşünde

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olması durumunda parti içinde hiçbir Cumhuriyetçi rakibinin kendisi karşısında şansı olmayacağını söyledi.

Donald Trump, Newsmax kanalına verdiği mülakatta, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Başkanlık seçimlerine girip girmemeye henüz karar vermediğini belirten Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde bir rakibinin kazanma ihtimalini, "Böyle bir şey olacağını hayal edemiyorum. Eğer yapılan işteki performansa bakarsanız bizden başka birinin kazanabileceğini sanmıyorum" şeklinde değerlendirdi.

Trump, başkanlığı döneminde Cumhuriyetçi Parti için çok önemli işler yaptığını savunarak, bu performansının Cumhuriyetçiler nezdinde çok değerli görüldüğünü ifade etti.

ABD'yi çok sevdiğini ve ülkesi için doğru olan şey yapacağını belirten Trump, Cumhuriyetçi seçmen tabanındaki enerji ve motivasyonun uzun zamandır olmadığı kadar yüksek olduğunu dile getirdi.

Pazar günü Florida'da yapılan 2021 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'na katılan Trump, 2024 başkanlık seçimlerine yeşil ışık yakmış ancak henüz kesin karar vermediğini belirtmişti.