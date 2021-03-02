ABD Dışişleri: Geçen yıl İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden 33 Türk askerini anıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçen yıl İdlib'deki bir hava saldırısında hayatını kaybeden 33 Türk askeri için anma mesajı yayınladı.

Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejiminin ve onun Rus ve İranlı destekçilerinin zulmünden koruyan 33 Türk askeri hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "Onların fedakârlıklarını anmakta ve şereflendirmekte NATO müttefikimiz Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Just over a year ago, 33 Turkish soldiers lost their lives protecting innocent Syrian civilians in Idlib from the brutality of the Assad regime and its Russian and Iranian backers. We stand with our @NATO Ally Turkey in remembering and honoring their sacrifice. — Ned Price (@StateDeptSpox) March 2, 2021

​