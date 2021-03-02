Kardashian ile West'in boşanma davasına ilişkin mahkeme belgeleri basına sızdı

ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian'la boşanma aşamasında olan şarkıcı eşi Kanye West'in boşanma davasına ilişkin mahkeme belgeleri basına sızdı. Çiftin, 'Uzlaşmaz farklılıklar' sebebiyle ayrılık kararı aldığı belirtildi.

ABD’li ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı eşi Kanye West, evliliklerinin sonuna geldi. Çiftin basına sızan mahkeme belgeleri sayesinde boşanma nedenleri ve dört çocuğun velayetini kimin istediği öğrenildi.

40 yaşındaki Kardashian'ın Hollywood'un ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile Los Angeles merkezindeki mahkemeye başvurmuştu.

Çiftin "Uzlaşmaz farklılıklar" sebebiyle ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

The Sun gazetesi tarafından yayınlanan dosyalar, çiftin dört çocuğu North (7),Saint (5),Chicago (3) ve Psalm’ın (21 aylık) ortak velayetini istediğini de doğruluyor.

Belgelere göre ayrıca Kardashian, boşanma sonrası kendisi veya West tarafından eş desteği verme yetkisinin sonlandırılmasını da talep etti. West'in bu düzenlemelerden memnun olduğu ifade edildi.

Taraflardan hiçbirinin sahip oldukları evlilik anlaşmasına itiraz etmedikleri de belirtildi.

West, 'İki yıldır boşanmaya çalışıyorum' demişti

Aylardır ikisinin ayrı hayatlar yaşadığı söylenen çiftin boşanma iddiası, West'in sonradan sildiği bir tweet'le ortaya çıkmıştı. West de ABD seçimlerine adaylığını koyduğu dönemde Kardashian'dan boşanmaya çabaladığını söylemişti.

West, eşi Kim Kardashian'ın bir otelde rap şarkıcısı Meek Mill ile buluşmasından sonra yaklaşık iki yıldır boşanmaya çalıştığını ifade etmişti.

Kardashian'dan 'Bipolar bozukluğu var' savunması

West’in, Kim Kardashian ile Nicki Minaj'ın eski sevgilisi Meek Mill'in Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği zamana atıfta bulunduğu düşünülmüştü. Kardashian ise, "Kocama anlayış gösterin, bipolar bozukluğu var" ifadelerini kullanarak West'i savunmuştu.