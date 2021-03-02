ABD'de iki kez yüz nakli yapılan kadın ilk kez kameralar karşısına geçti

ABD’de 2007 yılında kocası tarafından şiddet gören ve yüzüne kimyasal madde dökülen Carmen Tarleton, Temmuz ayında gerçekleşen ikinci yüz nakli operasyonunun ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Tarleton, dünyada yüz nakli operasyonu gerçekleştiren ikinci kişi oldu. 45 doktorla gerçekleştirilen operasyon 20 saat sürdü.

Tarleton, 2007 yılında ayrıldığı eşi Herbert Rodgers tarafından beyzbol sopasıyla dövülmüş ve kimya madde dökülerek yakılmıştı.

Vücudunun yüzde 80'i yanan, gözleri kör olan ve yüzü tanınmaz hale gelen Tarleton, 2013'te ilk yüz nakli ameliyatını geçirdi. Bu ameliyattan 7 yıl sonra doku uyuşmazlığı sorunu yaşayan Tarleton'a geçtiğimiz Temmuz ayında Boston eyaletindeki Brigham and Women's Hospital’da ikinci kere yüz nakli yapıldı.

Söz konusu yüz nakli operasyonu, ABD'de ilk, ancak dünya genelinde yapılan ikinci ameliyat olarak kayıtlara geçti.

'Birinin verebileceği en büyük hediyeyi verdiniz'

Yeni yüzüne kavuşan Carmen Tarleto ilk kez ABD medyasından NBC News’e konuştu.

36 yaşında hayatını kaybeden Casey Harrington Labrie’den alınan dokular sayesinde yeni bir yüze kavuştuğunu ifade eden Tarleton, Labrie'nin ailesine teşekkür etti. Tarleto, "En zor zamanımda birinin verebileceği en büyük hediyeyi verdiniz. Bu yüzle doğmadım ama yine de benim yüzüm. Aynaya her baktığımda Casey’i düşünüyorum" dedi.

Operasyon sürecinde yaşadıklarını da anlatan Tarleto, "İlk yüz nakli başarısız olduğunda yüz şeklim tekrar bozuldu. Artık göz kapaklarım yoktu. Dudaklarımı kaybetmiştim" diye konuştu.

© Fotoğraf : NBC News Carmen Tarleton ve Casey Harrington Labrie'nin ailesi

'45 doktorla gerçekleştirilen operasyon 20 saat sürdü'

Tarleto'nun operasyonunu gerçekleştiren doktorlardan Bohdan Pomahac ise "(Tarleto) Gerçekten bir kez daha denemek istedi" dedi ve yaklaşık 45 doktorla gerçekleştirilen ameliyatın 20 saat sürdüğünü söyledi.

Dr. Pomahac, ikinci operasyonun ilkinden daha başarılı olduğunu çünkü bu seferki donörden alınan dokuların Tarleto'ya daha uyumlu olduğunu ifade etti.

Dünyada ilk yüz nakli yapılan kişi Hamon'du

Öte yandan, 43 yaşındaki Fransız Jerome Hamon, dünyada ikinci kez yüz nakli yapılan ilk hasta olarak tarihe geçti. Genetik bir hastalık sebebiyle 2010'da yüz nakli yapılan Hamon'un ilk ameliyatı başarılı geçmişti.