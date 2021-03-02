ABD, Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık yardımın şartlarını açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Ukrayna’nın savunma reformunda büyük ilerleme kaydettiğinden emin olduktan sonra bu ülkeye güvenlik yardım programı (USAI) kapsamında 150 milyon dolar fon sağlayacaklarını belirtti.

Pentagon’un açıklamasında, ABD Ulusal Savunma Bütçe Yasası’nın, bir ülkeye askeri yardım sağlamadan önce bu ülkenin savunma reformunda ilerleme kaydedip kaydetmediğini kontrol edilmesini talep ettiği vurgulandı.

Ukrayna’ya, savunma sektörünün alımları ve modernizasyonu alanındaki şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırma amacıyla reformları sürdürme ve ordu üzerindeki sivil kontrolü güçlendirme çağrısı yapıldı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, dünkü basın toplantısı sırasında, Pentagon’un Ukrayna’ya silah, eğitim ve danışmanlık desteği olarak 125 milyon dolarlık yardım sağlayacağını açıklamıştı. Kongre’nin onay verdiği ABD savunma bütçesi tasarısı, Ukrayna’ya 2021 mali yılında 250 milyon dolarlık askeri yardım sağlanmasını öngörüyor.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba’ya, Joe Biden idaresinin Kiev’e ölümcül silahlar dahil askeri yardım sağlamaya hazır olduğunu söylemişti.

Rusya, Kiev’e silah sevkiyatının Ukrayna’nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açacağı yönünde defalarca uyarıda bulunmuştu. Avrupalı politikacıların büyük kısmı da bu sevkiyata karşı çıkıyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna’ya silah sevkiyatının, krizi çıkış yolu bulmak için son derece riskli ve verimsiz yöntem olduğunu kaydetmişti.