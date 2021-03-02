Beyaz Saray: Biden'ın, Putin ile ilişkisinin tonu ve tarzı Trump yönetimininkinden çok daha farklı olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'ya, blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın durumuyla ilgili olarak uygulanan yaptırımlar ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımları Avrupa Birliği (AB) ile koordinasyon içinde açıkladığına dikkati çeken Psaki, "İstihbarat topluluğu, Rusya Federal Güvenlik Servisinin, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a karşı sinir gazı kullandığına büyük ölçüde inanıyor" ifadelerini kullandı.

Psaki, kimyasal silah kullanımının, uluslararası hukuk zorunluluklarını doğrudan etkilediğini, biyolojik ve kimyasal silahlar konusunda bir kanun yapılması için Kongre ile de iletişim halinde olduklarını belirtti.

Rusya'ya bugün getirilen yaptırımların, 'transatlantik birlik ve iş birliği açısından önemli' olduğunu söyleyen Psaki, "Rus hükümetine, Navalnıy'ı bir an önce ve şartsız bir şekilde salıverme çağrımızı da yineliyoruz" dedi. Psaki, "İlişkilerin sorunlu olmaya devam etmesini bekliyoruz. Buna hazırız. Rusya ile ne ilişkileri yeniden başlatmaya ne de gerilimi tırmandırmaya çalışıyoruz" diye ekledi.

Psaki, Rusya'ya yönelik Navalnıy konusunda ek adımlar atma haklarını da saklı tuttuklarının altını çizerek, "Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilişkisinin tonu ve tarzı, Trump yönetimininkinden çok daha farklı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ile ilişkileri bazı alanlarda geliştirdiklerini anımsatan Psaki, "Rusya ile önemli anlaşmazlıklarımızın, zorluklarımızın olduğu alanlar da var. Birçok küresel ortağımız ile olduğu gibi Rusya ile de bu konular üzerinde konuşacağız ve ABD'nin çıkarlarına göre gerekli adımları atacağız" dedi.

"İlişkilerin sorunlu olmaya devam etmesini bekliyoruz. Buna hazırız. Rusya ile ne ilişkileri yeniden başlatmaya ne de gerilimi tırmandırmaya çalışıyoruz" diyen Beyaz Saray Sözcüsü, şöyle devam etti:

"ABD'nin çıkarları doğrultusunda gereken adımları attığımız birçok yabancı ortaklarla yaptığımız gibi Ruslarla çalışacağımız alanlar var. Birkaç hafta önce yeni START’ın (Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması) uzatılmasını imzaladık. Bu, işbirliğinin ABD’nin çıkarlarını, ulusal güvenlik çıkarlarımızı karşıladığına iyi bir örnek."

Psaki, Rusya'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi konusunda da ellerindeki tüm imkanları kullanacaklarını kaydetti.

Rusya’nın İran nükleer anlaşmasıyla ilgili 5+1 Grubu (BM Güvenlik Konseyi’nin daimi temsilcileri ve Almanya) içinde ortak olduğunu anımsatan Psaki, "Bu diplomatik süreçte ilerleme olursa elbette Ruslar anahtar ortak olur" yorumunu yaptı.

Kaşıkçı cinayeti konusunda, istihbarat raporuna rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a herhangi bir yaptırım uygulanmamasının sorulması üzerine Psaki, bunun doğru karar olduğunu savunmayı sürdürdü.

Psaki, "Biz görevimizdeki ilk günden bu yana Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi yeniden düzenlemeye başladık. Bu konuda da istihbarat raporunu açıkladık ama bu rapor zaten bilinenleri söylüyordu. Daha önce de doğruları söyleyen masum bir gazetecinin (Cemal Kaşıkçı) korkunç bir cinayetle öldürüldüğü belirtilmişti" diye konuştu.

Kaşıkçı cinayetine karışan birçok üst düzey isme yaptırım getirdiklerini ve bu tarz bir suçun bir daha işlenmemesini sağlamaya çalıştıklarını savunan Psaki, "Ancak aynı zamanda ilişkilerimizi de geliştirmeliyiz. Suudi Arabistan ile istihbarat paylaşımından, bölgedeki askeri tehditlerin engellenmesine kadar birçok alanda önemli çalışmalarımız var. Bunlar da ABD'nin ulusal çıkarlarıdır" yorumunu yaptı.