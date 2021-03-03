ABD Rusya’ya savunma teknolojilerinin ihracatını yasakladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın savunma teknolojileri ihracatının yapılması reddedilen ülkeler listesine eklendiğini, uzay sektöründe ise kısmi bir istisnanın uygulanacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ABD’nin Rusya’yı savunma teknolojileri ihracatının yapılması reddedilen ülkeler listesine eklediği, uzay sektöründe ise kısmi bir istisnanın uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, “Bakanlık, uluslararası silah ticareti yönetmeliğinin 126.1 sayılı bölümünde değişikliğe giderek, savunma ürünlerini ve savunma hizmetlerini ihraç etmeyi reddetme politikasının yürürlükte olduğu ülkeler listesine Rusya'yı ekleyecek, uzay alanında hükümetler arası işbirliğinin desteklenmesi amacıyla Rusya'ya ihracat ile ilgili bir takım istisnalar uygulanacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada aynı zamanda, uzay sektöründe ticari işbirliği yoluyla yapılan ihracatın altı aylık bir geçiş döneminden sonra sınırlandırılacağı kaydedildi.

Rusya’ya kredi verilmesi de yasaklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Navalnıy davası nedeniyle duyurulan yaptırımlar ile ilgili olarak, ABD İhracat-İthalat Bankası dahil olmak üzere ABD hükümeti bünyesindeki finans kuruluşlarının Rusya’ya kredi verilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Yaptırımların ‘Rusya Federasyonu'nun kendi vatandaşlarına karşı kimyasal silah kullanması’ nedeniyle uygulandığı belirtilen açıklamada, bununla ilgili olarak ABD’nin, Kongre'yi bilgilendirmek için gerekli 15 gün içinde ‘ABD tarafından kredilerin veyahut diğer finansal yardımların sağlanmasına’ kısıtlamalar getireceği ifade edildi.

Açıklamada, yasağın ‘ABD İhracat-İthalat Bankası da dahil olmak üzere ABD hükümetinin herhangi bir departmanı, idaresi ya da kurumu tarafından Rusya’ya her türlü kredi, kredi garantisi ya da farklı finansal yardımın sağlanmasını' etkileyeceği vurgulandı.

AB bugün ilk kez, insan hakları ihlalleriyle ilgili yeni küresel program kapsamında Rus aktivist Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması ile ilgili 4 Rus vatandaşına yaptırım getirildiğini duyurmuş, ardından ABD, ‘biyolojik ve kimyasal silahlar ürettikleri’ gerekçesiyle Rusya’dan 14 kurumun ‘kara listeye’ alındığını açıklamıştı.