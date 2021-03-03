Biden: Mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak

Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki Kovid-19 salgınının gidişatı ve aşı çalışmaları hakkında konuştu.

Donald Trump yönetiminin salgını hafife aldığını vurgulayan Biden, "Kovid-19 konusunda bize miras kalan dağınıklığı toparlama yolunda ilerleme kaydediyoruz" ifadesini kullandı.

Biden, dünyanın en büyük ilaç üretim şirketlerinden Merck & Co'nun, Johnson & Johnson'ın hafta sonu onay alan Kovid-19 aşısını üreteceğini kaydetti.

Daha önce yaptığı açıklamada temmuz sonuna kadar tüm Amerikalılara yetecek kadar aşıları olacağını açıkladıklarını anımsatan Biden, "Şimdi üretim konusunda attığımız adımlar sonucunda mayıs sonuna kadar elimizde her Amerikalıya yetecek kadar aşımız olacak" diye konuştu.

Three weeks ago, I announced we would have enough vaccine supply for all Americans by the end of July.



Now, with our efforts to ramp up production, we will have enough vaccines for every American by the end of May. — President Biden (@POTUS) March 2, 2021

Biden, okulların bir an önce açılması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizerek, "Biz her eğitimcinin, okul çalışanının, ana okulu çalışanının bu ay sonuna kadar en az bir doz aşı olmasını istiyoruz. Bu nedenle de eyaletlere bu çalışma gruplarına öncelik verme çağrısında bulunuyorum" dedi.

Today, I am directing every state to prioritize educators for vaccination. We want every educator, school staff member, and child-care worker to receive at least one shot by the end of this month.



It’s time to treat in-person learning like the essential service that it is. — President Biden (@POTUS) March 2, 2021

Hala herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Tünelin sonunda ışık var ama her şey bitmiş değil. Şimdi gardımızı düşürmenin zamanı değil" ifadesini kullandı.